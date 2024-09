Venerdì è morta l’attrice britannica Maggie Smith: ad annunciarlo è stata la sua famiglia, che ha detto che Smith si trovava in ospedale e che «se n’è andata serenamente».

Smith aveva 89 anni ed era una delle più apprezzate attrici della sua generazione: nel corso della sua lunga carriera aveva interpretato alcuni personaggi molto amati, tra cui la professoressa Minerva McGranitt nei film di Harry Potter e la contessa Violet Crawley nella serie tv Downton Abbey. Vinse anche due premi Oscar: il primo nel 1970 per la sua interpretazione in La strana voglia di Jean; il secondo nel 1979 come attrice non protagonista in California Suite.