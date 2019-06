È morto Franco Zeffirelli

È morto il regista italiano Franco Zeffirelli. La notizia è stata data dai quotidiani toscani la Nazione e Corriere Fiorentino. Zeffirelli aveva 96 anni, era malato da tempo, ed era uno dei più famosi registi italiani del Novecento, di teatro e di cinema, e aveva lavorato anche come sceneggiatore e scenografo. Era conosciuto soprattutto per gli allestimenti delle opere teatrali di William Shakespeare e divenne noto al grande pubblico nel 1977 grazie a Gesù di Nazareth, sceneggiato televisivo sulla vita di Gesù. A un certo punto, nel 1994, ebbe anche una breve esperienza politica con Forza Italia, essendo molto amico di Silvio Berlusconi: venne eletto senatore nella circoscrizione Catania e poi confermato due anni dopo.

Dopo aver collaborato da giovane con Luchino Visconti e Antonio Pietrangeli, esordì come regista negli anni Cinquanta nell’opera (alla Scala di Milano) e nel cinema con la commedia Camping del 1957. Negli anni diventò uno dei registi più apprezzati in Italia e all’estero. Il successo nel cinema arrivò negli anni Sessanta, con due trasposizioni cinematografiche di opere di Shakespeare: La bisbetica domata e Romeo e Giulietta.

Nel 1966 realizzò Per Firenze, un documentario che sull’alluvione della città. Tra le opere teatrali che mise in scena, si ricordano l’Amleto con Giorgio Albertazzi, Chi ha paura di Virginia Woolf?, La lupa di Giovanni Verga con Anna Magnani, e Fratello sole, sorella luna, una reinvenzione della vita di Francesco d’Assisi. Oltre che alla Scala di Milano, i suoi allestimenti vennero rappresentati a lungo anche all’Arena di Verona, in particolare la Carmen di Georges Bizet nel 1995 (e poi per altre 12 volte), l’Aida di Giuseppe Verdi (cinque volte in tutto), Madama Butterfly (sei) e Turandot di Giacomo Puccini (cinque).

Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai.🎈 pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c — Dario Nardella (@DarioNardella) June 15, 2019

Tra i suoi fil si ricordano anche Il Campione, Jane Eyre e Un tè con Mussolini, in parte autobiografico, e Callas Forever, ispirato alla vita della cantante lirica Maria Callas. Ha vinto 5 David di Donatello, i più importanti premi cinematografici italiani e nel 2004 venne nominato dalla regina Elisabetta II Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico.

Zeffirelli era cattolico e dichiaratamente omosessuale ed ebbe un rapporto lungo e complicato con il suo maestro, Luchino Visconti; i due vissero anche insieme a Roma.

(in aggiornamento)