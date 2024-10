Un problema tecnico ha bloccato molti voli nel Nord Italia

Domenica pomeriggio diversi voli in arrivo e in partenza da molti aeroporti del Nord Ovest sono stati cancellati, deviati verso altri aeroporti oppure sono partiti in ritardo a causa di un problema tecnico. Eurocontrol, l’agenzia europea che si occupa del controllo e della gestione dell’aviazione civile e militare, ha parlato di «un’avaria ai radar» utilizzati per gestire il traffico aereo nel Nord-Ovest, mentre Enav, la società che gestisce il traffico aereo in Italia, ha detto che il problema «ha riguardato il sistema operativo della sala del centro di controllo Enav di Milano, che gestisce lo spazio aereo del Nord Ovest dell’Italia, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria».

Gli aeroporti con maggiori disagi sono stati quelli di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio; in misura minore ci sono stati voli cancellati o in ritardo anche negli aeroporti di Torino e Genova, che hanno un traffico molto minore.

L’Enav ha fatto sapere che il problema è stato riscontrato attorno alle 17:30 ed è stato risolto, e che pertanto «il traffico aereo sta tornando alla normalità». Secondo le informazioni ottenute dal Corriere della Sera, in caso di guasti come questo viene attivato un sistema che comporta la riduzione del 65 per cento del traffico aereo in attesa del ripristino del sistema principale.È stato comunque stimato che i disagi avranno conseguenze almeno fino alla mezzanotte tra domenica e lunedì, con il risultato che potrebbero esserci ripercussioni anche sul traffico aereo di domani.