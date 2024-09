Lo youtuber che ha ingannato milioni di spettatori per due anni

Nicholas Perry è uno youtuber statunitense con oltre 4 milioni di iscritti al proprio canale e altrettanti follower su TikTok, che da più di dieci anni pubblica video in cui mangia grandi quantità di cibo. Il suo nome d’arte è Nikocado Avocado perché l’avocado è uno dei suoi cibi preferiti, e i suoi video rientrano in un filone che su internet viene chiamato mukbang, nato in Corea del Sud e poi diventato molto popolare anche in Occidente.

Questa settimana Perry ha pubblicato un video in cui si mostra improvvisamente molto dimagrito rispetto a come appariva solitamente, rivelando di aver pubblicato per due anni video preregistrati nell’attesa di rivelare il proprio nuovo aspetto e stupire i propri seguaci. Al New York Times Perry ha detto di averlo fatto per giocare con le aspettative dei suoi spettatori e far notare come tra lui e i suoi follower quelli non in controllo della situazione fossero loro. Nei commenti qualcuno l’ha definito «il più grande plot twist nella storia di YouTube».

Inizialmente Perry aveva cominciato mangiando solo cibo vegano, ma poi aveva cambiato regime alimentare e nei suoi video aveva cominciato a mangiare soprattutto fast food e a prendere visibilmente peso. Oltre a mangiare cibo in enormi quantità, nei suoi video Perry faceva anche cose volutamente schifose, come bere frullati di avanzi di fast food, maionese e bibite gassate, sporcarsi di cibo tutta la faccia e fare battute sul fatto di farsi la cacca addosso. Pubblicava anche video in cui si pesava e mostrava la pancia giocando col tema dell’ingrassamento. Negli anni molti follower e altri youtuber avevano più volte sollevato il tema che la sua salute potesse essere stata gravemente e definitivamente compromessa dal suo lavoro su YouTube.

Nel video pubblicato questa settimana Perry dice di essere dimagrito più di 100 chili negli ultimi due anni. Mentre perdeva peso, Perry ha continuato a pubblicare video fatti in precedenza e che aveva tenuto da parte e modificato in modo che sembrassero nuovi, così che la programmazione sul suo canale andasse avanti come sempre. Ha detto di essersi rasato la testa per evitare che le persone lo riconoscessero per strada e, con l’aiuto di altri youtuber, di essere riuscito a mantenere il segreto.

I video di Perry su YouTube ottengono solitamente dai 2 ai 20 milioni di visualizzazioni: numeri molto alti che permettono di guadagnare anche molto bene. L’ultimo video, intitolato “Due passi avanti”, è arrivato a 40 milioni. All’inizio Perry indossa una maschera da panda che poi si toglie per mostrarsi: per diversi minuti fa un monologo non chiarissimo in cui parla dei suoi follower come delle «formiche in un formicaio».

Perry ha definito il suo piano un «esperimento sociale». Al New York Times ha detto di averlo messo in pratica perché «mentre tutti mi additavano e mi prendevano in giro perché esageravo, io ero in perfetto controllo della situazione per tutto il tempo» al contrario dei suoi spettatori, che secondo lui esagerano davvero guardando i suoi video e facendosi ossessionare dai contenuti pubblicati su internet. «Questo è il parallelo che volevo fare» ha scritto. Già in passato comunque Perry aveva parlato del modo in cui concepiva i suoi video, dicendo che erano completamente recitati, che aveva creato un personaggio e che tutto ciò che si vedeva era esagerato.

Nel video in cui rivela la sua perdita di peso comunque Perry finisce col mangiare un enorme piatto di noodles: al New York Times ha detto che per ora vuole continuare a fare video di mukbang.