Iniziare la giornata con acqua ghiacciata e bucce di banana

Negli ultimi giorni sui social, sopratutto su X, è diventato virale il video di un uomo, Ashton Hall, e della sua cosiddetta “morning routine”. Nel video Hall si sveglia molto prima dell’alba, alle 3:50, e comincia a fare una serie di operazioni per prepararsi alla giornata: alcune molto ovvie come lavarsi i denti, altre più bizzarre come immergere la faccia in una ciotola d’acqua ghiacciata, o mangiare una banana e poi passarsi la buccia sulle guance. La routine mattutina di Hall, che ha quasi 9 milioni di follower su Instagram e si presenta come un imprenditore e un consulente online sui temi del fitness e della comunicazione, dura in tutto cinque ore e mezza, almeno per come la presenta lui.

Su X in questi giorni il video di Hall è stato ripreso da un account che ripubblica contenuti motivazionali per uomini e visto oltre 700 milioni di volte, diventando un meme. Era uscito all’inizio di febbraio ed è solo uno dei tanti video simili pubblicati da Hall su Instagram. La gran parte degli utenti che l’hanno ripreso e commentato in questi giorni lo ha fatto per prenderlo in giro, perché sebbene sembri del tutto irrealistico viene interpretato molto seriamente dal suo autore. Molte cose inoltre non si spiegano: per esempio non si capisce perché indossi il Rolex prima di andare in palestra, o perché guardi per mezz’ora i propri video su Instagram. In tutto ciò Hall mostra di avere sempre con sé una bottiglia d’acqua con il marchio ben visibile, in quella che potrebbe sembrare una promozione, che però non è segnalata.

Il video ha avuto una tale diffusione che nelle ultime ore l’hanno citato anche alcuni marchi famosi come McDonald’s e Spotify, che spesso approfittano delle tendenze più forti sui social per fare post promozionali a tema, oltre che da moltissimi altri utenti.

Quello della routine mattutina comunque non è un formato che ha inventato Hall, ma esiste da tempo e in varie declinazioni funziona moltissimo sui social network. Viene solitamente proposto da persone che si presentano come modelli di successo e che collegano alla sveglia presto e a una serie di gesti mattutini ripetitivi e rigorosi la loro efficienza nel vivere il resto della giornata. Si basano sulla convinzione diffusa che svegliarsi molto presto sia di per sé utile a essere più produttivi: un’idea non del tutto fondata che precede di molto la diffusione dei social network, e che ha sempre stimolato molta curiosità per le routine mattutine di persone illustri nel mondo dell’arte, della letteratura e del cinema, anche del passato.

Quasi sempre in questi video la routine include esercizio fisico e cura dell’igiene, l’utilizzo di prodotti di bellezza e alcune trovate basate su teorie pseudoscientifiche che piacciono perché danno nuovi spunti agli utenti che vi si ispirano per cambiare le proprie abitudini. Nel caso di Hall vale per esempio per lo scotch che tiene sulle labbra durante la notte, che secondo alcune teorie che circolano online avrebbe effetti positivi sulla salute e sull’odore dell’alito. In questo senso probabilmente il video di Hall è diventato virale perché prende una cosa a cui gli utenti dei social network sono molto abituati e la porta all’estremo fino a renderla ridicola.

I video di routine mattutine sono piuttosto trasversali: li fanno sia influencer donne che uomini, sia in contesti più urbani e imprenditoriali, sia all’interno di narrazioni sull’importanza di ritrovare ritmi di vita lenti. Il video di Hall però ha stimolato anche un dibattito sulla rappresentazione della mascolinità che viene veicolata attraverso una certa categoria di influencer che si propongono come punti di riferimento per altri uomini. Il suo approccio infatti da un lato continua a essere legato a vecchi stereotipi, come quello dell’esercizio fisico intensivo, del Rolex e delle prove di resistenza con l’acqua ghiacciata. Dall’altro invece ha elementi più moderni e molto meno tradizionalmente mascolini: per esempio nel momento in cui scrive un diario o nei vari momenti che dedica alla cura di sé.

Un profilo che fa milioni di visualizzazioni con i video di lunghe routine mattutine è quello di Mackenzie William, che fa cose come stirare le lenzuola dopo aver rifatto il letto, e in generale dimostra una certa ossessione per ordine e pulizia. Una cosa che si intuisce dai suoi video è come questo format sia facilmente conciliabile con la promozione di prodotti sponsorizzati, dagli integratori agli elettrodomestici, e all’abbigliamento sportivo. Una parte molto consistente dei video di routine mattutina sono quelli che si concentrano su sequenze di utilizzi di detergenti, creme e altri prodotti sul viso. Sono fatti da influencer, soprattutto donne, che parlano di moda e stili di vita, e sono un’ottima occasione per i marchi di cosmetici per dare visibilità ai loro prodotti.

In generale sono video che funzionano perché rientrano nel grande filone dei contenuti motivazionali e che ispirano chi li guarda a prendersi più cura di sé, a organizzare meglio il proprio tempo e in sostanza a dare più valore alle proprie giornate con la promessa di un generico successo lavorativo e personale.

Ma funzionano, soprattutto su TikTok, anche perché sono fatti in un modo che tiene attaccati gli utenti che ci finiscono sopra. In particolare hanno un audio molto curato, a volte in un modo che potrebbe farli rientrare nella categoria dei video ASMR. Nel caso di Hall il suono dell’acqua, dei denti strofinati con lo spazzolino, della penna sul diario possono essere molto piacevoli per alcuni utenti. In altri casi tutta la routine mattutina è accompagnata da una voce bassa, o bisbigliata, e rassicurante che descrive le azioni una per una.