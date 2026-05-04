Le irruzioni nelle chiese di Scientology per filmare il più possibile

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Ad aprile alcune chiese statunitensi di Scientology, soprattutto a Los Angeles, sono state ripetutamente prese di mira da gruppi di giovani che sono entrati all’improvviso, talvolta travestiti in modo vistoso o assurdo, filmando tutto quello che vedevano prima di essere fermati dalla sicurezza. I video sono stati poi pubblicati su TikTok con l’hashtag “speedrun scientology”, e in queste settimane hanno attirato delle attenzioni che evidentemente non sono state gradite da Scientology, un’organizzazione notoriamente controversa e riservata.

Il principale obiettivo di queste irruzioni era apparentemente mappare gli edifici e raccogliere quante più informazioni possibili sugli spazi interni, ma è un fenomeno che si è diffuso come una sorta di meme, quindi con intenti provocatori e di sberleffo. Scientology del resto è da sempre oggetto di critiche, sospetti e prese in giro da chi non ne fa parte.

È un movimento religioso che coinvolge persone ricche e famose, di cui si parla di solito per i suoi elementi elitari, settari e assurdi, e per il tentativo di mantenere la massima segretezza sulle sue attività. Per questo riuscire a entrare nei suoi spazi e documentarli su TikTok è vista sia come un’impresa sia come qualcosa di divertente e dissacrante. Il termine “speedrun”, come succede spesso con il lessico di internet, viene dal mondo dei videogiochi: indica il completamento di una missione nel minor tempo possibile.

Uno degli episodi più discussi risale al 25 aprile, quando un gruppo di ragazzi — tra cui uno travestito da alieno, due da hot dog e uno da Gesù — è entrato in modo piuttosto violento nella chiesa di Scientology di Hollywood Boulevard a Los Angeles.

Il gruppo, composto da almeno una decina di persone, è riuscito a forzare l’ingresso nonostante il tentativo della sicurezza di fermarlo. Una volta dentro, i ragazzi hanno iniziato a correre negli spazi dell’edificio, urtando e facendo cadere alcuni oggetti, tra cui delle lampade. La polizia di Los Angeles sta ora valutando se siano stati compiuti eventuali reati.

Dopo l’episodio la chiesa di Scientology ha rimosso le maniglie dalla porta e limitato l’accesso al pubblico, per evitare che si ripetesse una situazione simile.

È stato il content creator Swhileyy a dare origine al trend dopo che il 31 marzo aveva pubblicato un video in cui entrava in una chiesa di Scientology a Los Angeles riprendendo la visita. Il video è diventato virale (ora non si trova più sulle piattaforme) ed è stato imitato da molte altre persone. Il giornale americano Vulture ha spiegato che molti dei video originali sono stati cancellati da TikTok e Instagram poco dopo la loro pubblicazione e poi ne sono state ripubblicate solo delle clip. Non si sa perché sia successo né se siano state le piattaforme a cancellarli o gli utenti.

In un’intervista all’Hollywood Reporter, Swhileyy ha detto che c’è una differenza significativa tra il suo video e quelli successivi: nel suo caso, ha spiegato, non ci sono state azioni illegali o comportamenti aggressivi, mentre altri hanno agito in gruppo e in alcuni casi hanno avuto atteggiamenti violenti nei confronti delle persone presenti o degli oggetti all’interno degli edifici.

Scientology fu fondata negli anni Cinquanta da Ron Hubbard, uno scrittore di fantascienza condannato per truffa e oggi oggetto di un grande culto da parte dei suoi seguaci. Inizialmente nacque come forma di terapia, ma fu poi trasformata in religione e da allora si è espansa in molti paesi, raccogliendo migliaia di adepti e aprendo chiese in molte città, anche in Italia.

È notoriamente un’organizzazione molto ricca, finanziata dalle donazioni di chi ne fa parte e soprattutto dai servizi di “auditing”, le sedute di autocoscienza alla base del culto, in cui membri di grado più alto interrogano altri di grado più basso con l’obiettivo di far ricordare traumi passati e di rimuoverli raccontandoli ad alta voce. La popolarità di Scientology è dipesa soprattutto dall’adesione di alcune grandi celebrità statunitensi, come John Travolta e Tom Cruise. È riconosciuta come religione in alcuni stati, tra cui gli Stati Uniti, e soprattutto dagli anni Duemila in poi è stata oggetto di frequenti satire e di alcune più rare inchieste giornalistiche, in particolare quella del documentario Going Clear del 2015.