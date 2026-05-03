Gli Oscar hanno delle nuove regole

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, l’ente che organizza i premi Oscar, ha cambiato le regole in vista della prossima edizione degli Oscar, che si terrà il 14 marzo 2027. La novità più significativa riguarda i premi per attrici e attori: dall’anno prossimo infatti potranno essere candidati più volte nella stessa categoria se le loro interpretazioni rientrano tra le cinque più votate.

Agli inizi degli Oscar era possibile ricevere più candidature nella stessa categoria. Per esempio nel 1930 l’attrice Norma Shearer vinse l’Oscar per il film La divorziata battendo se stessa, che quell’anno concorreva anche come miglior attrice per il film Ritorna il sole. Il sistema fu poi cambiato negli anni Quaranta, quando l’Academy decise di permettere a ogni attrice o attore una sola nomination per categoria.

Da allora il sistema ha funzionato in modo piuttosto rigido: se due interpretazioni dello stesso attore o della stessa attrice finivano entrambe tra le cinque più votate, veniva scelta solo quella con più voti e l’altra veniva esclusa. Quello che succedeva quindi è che, quando un interprete aveva due film forti nello stesso anno, le campagne promozionali adottavano strategie per evitare di disperdere voti. La più comune era quella di proporre un ruolo come protagonista e l’altro come non protagonista nei film in cui la distinzione non era così netta.

Un caso molto citato è quello di Kate Winslet nel 2009, che fu candidata come protagonista per Revolutionary Road e come non protagonista per The Reader (dove però aveva un ruolo piuttosto centrale). Vinse il secondo. Questa tattica però poteva ritorcersi contro gli attori: dividere le candidature aumentava infatti il rischio di restare esclusi del tutto.

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Un’altra novità riguarda i film internazionali, che fino a quest’anno venivano candidati solo dai rispettivi paesi (uno al massimo) e poi selezionati dall’Academy. Dal 2027 alcuni film non in lingua inglese potranno qualificarsi automaticamente se vincono premi importanti in festival come quello di Venezia, Cannes o Berlino. È una regola pensata per evitare casi controversi come quello di Anatomia di una caduta, un film francese che vinse la palma d’oro a Cannes ma non fu scelto dalla Francia per rappresentare il paese agli Oscar, e tuttavia ottenne diverse candidature in altre categorie. Inoltre dal 2027 l’Oscar per il miglior film internazionale non sarà più attribuito formalmente al paese, ma direttamente al film e sulla targa dell’Oscar comparirà il nome del regista.

Infine nelle nuove regole l’Academy ha stabilito anche alcuni limiti per le produzioni che faranno uso dell’intelligenza artificiale. Nelle categorie di recitazione saranno ammessi solo ruoli interpretati da esseri umani (da qualche tempo a Hollywood si è cominciato a parlare di attori AI). Per quanto riguarda le sceneggiature, è stato chiarito che i testi devono essere scritti da autori umani per poter essere candidati. L’organizzazione si riserva inoltre di chiedere informazioni aggiuntive sull’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale nei film candidati.

Tra le altre modifiche ce ne sono alcune più tecniche, che riguardano soprattutto il funzionamento interno delle votazioni e delle categorie meno visibili. Per esempio, nella categoria dedicata al casting potranno essere assegnati fino a tre premi, invece di due al massimo. Cambieranno anche le regole per votare in alcune categorie tecniche. Per trucco ed effetti visivi, i membri dell’Academy dovranno rispettare requisiti più precisi, come partecipare a incontri o visionare materiali specifici, prima di poter esprimere il proprio voto. L’idea è quella di rendere le scelte più informate.