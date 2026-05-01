Chi sarà il prossimo James Bond?

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Sono note molte cose che riguardano il prossimo film su James Bond, il 26esimo della saga dedicata all’agente 007. La regia sarà del canadese Denis Villeneuve, la sceneggiatura del britannico Steven Knight, e tra i produttori, oltre ad Amazon MGM Studios, ci sono Amy Pascal (produttrice dei due apprezzati film animati su Spider-Man) e David Heyman (che ha prodotto tutti gli otto film della saga di Harry Potter).

Quello che ancora non si sa è chi sarà l’attore che prenderà il posto di Daniel Craig e che sarà quindi l’ottavo a interpretare lui, Bond… James Bond.

Il prossimo sarà il primo film dedicato alla spia inglese la cui direzione creativa non sarà supervisionata dalla famiglia Broccoli, che ha controllato tutti gli aspetti dei film su James Bond dagli anni Sessanta e li ha prodotti fino al 2022, quando il controllo creativo della saga è passato ad Amazon MGM, per 20 milioni di dollari.

A settembre Baz Bamigboye aveva scritto su Deadline che, secondo quanto riferito da fonti informate, il regista Denis Villeneuve avrebbe iniziato la ricerca del nuovo James Bond dopo le riprese di Dune: Parte 3, che si sono concluse lo scorso novembre. E che avrebbe cercato un attore britannico. La scorsa settimana, durante un incontro alla fiera CinemaCon di Las Vegas, il responsabile del settore cinematografico di Amazon MGM ha fatto sapere che per la selezione dell’attore «ci stiamo prendendo il tempo necessario per farla con cura».

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La rivista GQ ha una lista di possibili James Bond che tiene periodicamente aggiornata. L’ultimo nome aggiunto, all’inizio del 2026, è stato quello dell’attore britannico Callum Turner, che ha 36 anni e ha recitato in alcune importanti produzioni come Animali fantastici e dove trovarli. GQ non è l’unica a fare il nome di Turner, che è il compagno di una delle popstar britanniche più famose e amate al mondo, Dua Lipa. Questa convinzione è stata messa in giro da un articolo di gennaio del tabloid Daily Mail – una fonte non troppo affidabile – secondo cui l’attore avrebbe confidato alla sua cerchia ristretta di conoscenze di essere stato ingaggiato e che Dua Lipa sarebbe stata scelta per succedere ad Adele e Billie Eilish nell’interpretazione della canzone principale della colonna sonora del film. In questo momento sul sito di scommesse Polymarket Turner è il candidato più quotato.

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Quasi tutti gli attori che in passato hanno interpretato James Bond erano britannici, con due eccezioni: uno è Pierce Brosnan, che ha interpretato la spia dal 1995 al 2002 ed è irlandese naturalizzato statunitense. Proprio Brosnan alla fine del 2025 aveva dichiarato che secondo lui era «ovvio» che il nuovo Bond dovesse essere un attore britannico. L’altro è George Lazenby, James Bond solo per una volta in Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (1969), che era australiano.

Un nome di attore australiano che è stato fatto di recente è quello di Jacob Elordi. È uno degli attori più richiesti del momento e in diversi ruoli da protagonista – in film come Saltburn, Frankenstein e soprattutto Cime tempestose – parla con l’accento inglese. Su Polymarket è il secondo più quotato dopo Turner.

Se la produzione dovesse ingaggiare Elordi (che a giugno compie 29 anni), il prossimo James Bond sarebbe il più giovane di sempre: ora è Lazenby, che aveva 29 anni quando fece il primo film.

L’età del prossimo James Bond è un argomento di discussione e grosse speculazioni: escluso Lazenby, tutti gli attori scelti in passato per la loro prima interpretazione avevano tra i 30 e i 45 anni. Roger Moore ha interpretato James Bond in sette film, fino a quando aveva 57 anni. Non è chiaro se Amazon vorrà proseguire con la linea della famiglia Broccoli – un attore sulla trentina – o se cercherà un Bond ventenne.

Recentemente però la rivista specializzata Variety ha scritto di aver saputo informalmente che un attore preso in considerazione sarebbe il britannico Louis Partridge. Partridge ha 22 anni ed è noto per aver recitato in diverse produzioni Netflix, come la serie tv House of Guinness e il film Enola Holmes. La relativa scarsa notorietà di Partridge potrebbe essere un valore aggiunto: tra le informazioni esclusive che il giornalista Baz Bamigboye aveva scritto su Deadline c’era che Villeneuve avrebbe cercato un «volto nuovo».

Ci sono anche attori più vecchi e di più lunga carriera su cui circolano voci: l’agenzia di stampa AP parla per esempio di Steve Buscemi, che è statunitense e ha 68 anni, e di Hugh Laurie, che è britannico e ne ha 66.

Nella lista ci sono poi alcuni nomi che circolano sui giornali ormai da diversi anni: Henry Cavill (che però in un’intervista a Heat Magazine ha detto che preferirebbe essere un cattivo in un film di Bond), Tom Holland (che ha detto che «per ogni giovane attore inglese James Bond rappresenta l’apice della carriera»), Harris Dickinson e Tom Hardy. Nel 2024 si era poi parlato insistentemente della possibilità che il ruolo fosse offerto ad Aaron Taylor-Johnson. L’aveva scritto il tabloid britannico The Sun, ma l’attore aveva smentito la diceria.

A marzo è uscita Bait – Fuori Parte, una miniserie televisiva comica prodotta da Amazon e distribuita su Prime Video: la serie racconta la storia di un attore britannico di origini pakistane che, con molte difficoltà, partecipa a un’audizione proprio per il ruolo di James Bond. L’attore a interpretare l’aspirante 007 è Riz Ahmed che, come il suo personaggio nella serie, ha origini sudasiatiche.

Con toni leggeri e canzonatori, la serie tv di Amazon affronta un tema di cui si è discusso negli anni: cioè se esiste la possibilità che, dopo Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, il prossimo James Bond possa essere interpretato per la prima volta da un attore non bianco. Già nel 2017 GQ aveva scritto che Riz Ahmed sarebbe stata una scelta audace e in grado di «mantenere rilevante una saga ormai datata», visto che avrebbe dovuto adattare il vecchio personaggio di Bond alla cultura di un uomo musulmano (che quindi, in teoria, non potrebbe bere nessuno dei famosi Martini).

Dopo il successo nella serie tv Netflix Bridgerton nel 2021, anche attorno a Regé-Jean Page i fan avevano cominciato a proiettare le proprie aspettative per il prossimo James Bond. A proposito di questo Page, intervistato da Esquire a marzo, aveva definito tutta quella attenzione sul suo nome «strana, non normale».

Idris Elba è un altro attore di cui da anni si dice che sarà il primo James Bond nero. Le voci erano iniziate a circolare nel 2014, quando furono rese pubbliche alcune mail durante un grosso attacco hacker alla Sony Pictures Entertainment: Amy Pascal, che allora era co-presidente dello studio, aveva scritto a un collega: «Idris dovrebbe essere il prossimo Bond».

Nel 2018 Vox scrisse: «Se avete familiarità con Idris Elba, l’affascinante attore britannico di 45 anni, è molto probabile che lo conosciate per uno di questi due motivi: 1) Stringer Bell, uno dei personaggi più memorabili della serie tv The Wire, in un cast già ricco di personaggi di spicco, oppure 2) il perenne candidato favorito per interpretare James Bond sul grande schermo». Al tempo l’Independent l’aveva data come possibilità molto concreta suggerita da una fonte affidabile: una conversazione riportata dal regista Antoine Fuqua con la produttrice dei film di James Bond Barbara Broccoli.

Alla fine del 2025 Elba aveva pubblicato un video su TikTok in cui fingeva di essere una delle statue di una collezione di James Bond di cera, alimentando le convinzioni dei fan.

AP riporta anche nella sua lista una donna: l’attrice tedesca Sandra Hüller, riconosciuta a livello internazionale soprattutto dopo la sua parte del 2023 in Anatomia di una caduta e La zona di interesse, e più recentemente nel film di fantascienza con Ryan Gosling L’ultima missione: Project Hail Mary. Dell’eventualità di trasformare James Bond in un personaggio femminile si parla ancora una volta da anni, ma volendo credere alle fonti di Deadline citate fin qui questa idea non verrà presa in considerazione per il prossimo film.