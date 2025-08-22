Ora a Dua Lipa l’energia non manca

Alla cerimonia dei Brit Awards del 2018, dove vinse i premi per la miglior artista britannica e per la miglior artista emergente, la pop star Dua Lipa cantò il suo singolo “New Rules”. L’anno precedente era stata una hit mondiale, ma quell’esibizione è rimasta famosa per una coreografia secondo molti goffamente rigida della cantante e per il suo atteggiamento apparentemente svogliato. Aveva attirato molti commenti sarcastici, uno su YouTube in particolare diventò virale prendendo in giro la sua «mancanza di energia». Sui social network cominciarono a circolare alcuni video dei primi concerti di Dua Lipa, in cui la sua inesperienza nel muoversi sul palco era piuttosto evidente.

Da allora sono passati sette anni e in mezzo è cambiato tutto per Dua Lipa, che a trent’anni – compiuti oggi – è una delle popstar più famose e amate al mondo, e che proprio sulla dinamicità e sulla sensualità del suo modo di ballare ai concerti ha costruito un pezzo importante delle sue fortune. Lei ha raccontato che in un primo momento quei commenti l’avevano ferita, ma oggi ci scherza volentieri quando è ospite nei programmi tv.

Durante i suoi concerti fa ancora un passo di danza che fu preso da molti a esempio delle sue incapacità come ballerina: un movimento ritmico e compassato delle anche, che oggi accompagna con la faccia sorniona di chi sa il fatto suo, consapevole che c’è qualcosa di comico e di sexy insieme in quello che fa. È uno dei momenti più attesi e applauditi dal pubblico, oltre alle coreografie più elaborate che ormai esegue con grande naturalezza, consolidata in dieci anni di carriera, di cui c’è stato l’anniversario ieri: il 21 agosto 2015 uscì “New Love”, la sua prima canzone.

La carriera di Lipa è iniziata a Londra, città dove è nata (proprio con quel nome, non è uno pseudonimo), cresciuta, e dove è tornata da adolescente dopo aver passato qualche anno in Kosovo con i genitori, che sono albanesi-kosovari. Dopo “New Rules” e il primo disco eponimo Dua Lipa, il successivo Future Nostalgia avrebbe dovuto uscire nella primavera del 2020, in piena pandemia. Dopo un po’ di indecisione lo fece uscire comunque, accompagnandolo con un video – che all’epoca era più originale di come appaia oggi – in cui lei e i suoi ballerini e musicisti si esibivano in videochiamata.

Quel singolo, “Don’t Start Now”, è rimasto tra i suoi di maggior successo. Future Nostalgia in generale andò benissimo e piacque anche alla critica pop, specialmente quella britannica, che vedeva in lei la nuova grande popstar che il Regno Unito aspettava da tempo.

È più o meno da allora che Dua Lipa è diventata anche una celebrità con la fama di tipa simpatica, che oltre alla musica piace per il modo di porsi e di condividere la propria vita sui social: una vita, la sua, che prevede notoriamente molta vacanza. È considerata anche una delle donne più belle al mondo, e le sue coreografie hanno un grande successo su TikTok, visto che si prestano particolarmente a essere imitate nei brevi video di balletti degli utenti.

Dal 2022 Dua Lipa ha anche avviato Service 95, che consiste in una newsletter settimanale di consigli su stile, cultura, società e in un club del libro mensile, per il quale Lipa intervista scrittori e scrittrici contemporanei. Negli ultimi anni ha fatto anche cose di cinema, scrivendo una canzone della colonna sonora del film Barbie e comparendo come Barbie sirena. L’anno scorso ha avuto poi una parte in un film di spionaggio con Henry Cavill, Argylle.

Dopo aver consolidato il suo status di popstar si è avvicinata al mondo della moda e oggi viene regolarmente invitata a moltissime sfilate e agli eventi più esclusivi come il MET Gala, dove è sempre una delle più attese e fotografate. Ha stretto anche legami stretti con stilisti come Donatella Versace, Jacquemus e designer come Giuliano Calza, che sono soliti disegnarle vestiti unici per occasioni speciali – come per il suo trentesimo compleanno, appunto.

Nel 2024 è stata una delle headliner, cioè dei musicisti più importanti in cartellone, al festival di Glastonbury, l’evento musicale più famoso d’Europa, accreditandosi ulteriormente anche tra pubblico che non ascolta soltanto musica pop. Ha poi raccontato al programma statunitense 60 Minutes che è stato uno dei momenti che aveva sempre sognato all’inizio della sua carriera.

Poche settimane prima era uscito Radical Optimism, il suo terzo disco, che non ha avuto lo stesso genere di impatto sulla cultura pop né ha impressionato altrettanto la critica musicale. Era più debole di Future Nostalgia e i suoi singoli di punta non hanno avuto la stessa fortuna dei precedenti, ma questo non ha impattato particolarmente sul suo status. Due settimane fa Dua Lipa ha ricevuto la cittadinanza della Repubblica del Kosovo (quella albanese l’aveva ottenuta nel 2022), ed è stata citata dalla presidente come una delle figure culturali più «iconiche» della storia del paese.