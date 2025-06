Denis Villeneuve sarà il regista del prossimo film di 007

Il regista canadese Denis Villeneuve dirigerà il prossimo film della saga di 007, sulle avventure dell’agente segreto James Bond. Villeneuve è uno dei più apprezzati registi degli ultimi anni, e tra le altre cose ha girato il sequel di Blade Runner e un nuovo adattamento dei romanzi di fantascienza del Ciclo di Dune di Frank Herbert (di questo sono già usciti due film, ed è in lavorazione il terzo).

Il nuovo film di 007 sarà prodotto da Amazon MGM Studios, che ha comprato i diritti della serie dalla famiglia Broccoli, che fino al 2021 aveva prodotto tutti i film dedicati al personaggio di James Bond. L’ultimo film della saga è stato No Time to Die, uscito nel 2021 e con protagonista per la quinta e ultima volta Daniel Craig. Il prossimo attore che interpreterà James Bond non è ancora stato scelto.

