Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026

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Come ogni primo maggio, in occasione della Festa dei lavoratori oggi ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “Concertone” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai sindacati CGIL, CISL e UIL ed è trasmesso in diretta televisiva su Rai 3 o su RaiPlay a partire dalle 15:15 e fino a mezzanotte, con una interruzione dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali. A condurlo quest’anno saranno le cantanti Arisa e BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon.

I cantanti e i gruppi che si esibiranno al concerto del primo maggio sono, in ordine alfabetico:

Angelica Bove

Bambole Di Pezza

Birthh

Casadilego

Chiello

Dardust con Davide Rossi

Delia

Ditonellapiaga

Dolcenera

Dutch Nazari

Eddie Brock

Emma

Emma Nolde

Ermal Meta

Frah Quintale

Francamente

Francesca Michielin

Fulminacci

Geolier

I Ministri

Irama

La Niña

Lea Gavino

Levante

Litfiba

Madame

Maria Antonietta e Colombre

Mobrici

Niccolò Fabi

Nico Arezzo

Okgiorgio

Orchestra Popolare La Notte Della Taranta

Paolo Belli

Pinguini Tattici Nucleari

Primogenito

Riccardo Cocciante

Rob

Rocco Hunt

Roshelle

Santamarea

Sayf

Senza Cri

Serena Brancale

Silvia Salemi

Sissi

– Leggi anche: La canzone di Elio e le Storie Tese sui luoghi comuni del concerto del primo maggio