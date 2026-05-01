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Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026

Chi suona al tradizionale concerto organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni a Roma

Una foto del Concerto del Primo Maggio 2024 (ANSA/ANGELO CARCONI)
Una foto del Concerto del Primo Maggio 2024 (ANSA/ANGELO CARCONI)
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Come ogni primo maggio, in occasione della Festa dei lavoratori oggi ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “Concertone” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai sindacati CGIL, CISL e UIL ed è trasmesso in diretta televisiva su Rai 3 o su RaiPlay a partire dalle 15:15 e fino a mezzanotte, con una interruzione dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali. A condurlo quest’anno saranno le cantanti Arisa e BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon.

I cantanti e i gruppi che si esibiranno al concerto del primo maggio sono, in ordine alfabetico:

  • Angelica Bove
  • Bambole Di Pezza
  • Birthh
  • Casadilego
  • Chiello
  • Dardust con Davide Rossi
  • Delia
  • Ditonellapiaga
  • Dolcenera
  • Dutch Nazari
  • Eddie Brock
  • Emma
  • Emma Nolde
  • Ermal Meta
  • Frah Quintale
  • Francamente
  • Francesca Michielin
  • Fulminacci
  • Geolier
  • I Ministri
  • Irama
  • La Niña
  • Lea Gavino
  • Levante
  • Litfiba
  • Madame
  • Maria Antonietta e Colombre
  • Mobrici
  • Niccolò Fabi
  • Nico Arezzo
  • Okgiorgio
  • Orchestra Popolare La Notte Della Taranta
  • Paolo Belli
  • Pinguini Tattici Nucleari
  • Primogenito
  • Riccardo Cocciante
  • Rob
  • Rocco Hunt
  • Roshelle
  • Santamarea
  • Sayf
  • Senza Cri
  • Serena Brancale
  • Silvia Salemi
  • Sissi

– Leggi anche: La canzone di Elio e le Storie Tese sui luoghi comuni del concerto del primo maggio

Tag: concertone primo maggio-primo maggio

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