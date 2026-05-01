Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026
Chi suona al tradizionale concerto organizzato dai sindacati in piazza San Giovanni a Roma
Come ogni primo maggio, in occasione della Festa dei lavoratori oggi ci sarà il tradizionale concerto in piazza San Giovanni, a Roma. Il cosiddetto “Concertone” viene organizzato ogni anno dal 1990 dai sindacati CGIL, CISL e UIL ed è trasmesso in diretta televisiva su Rai 3 o su RaiPlay a partire dalle 15:15 e fino a mezzanotte, con una interruzione dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali. A condurlo quest’anno saranno le cantanti Arisa e BigMama e l’attore Pierpaolo Spollon.
I cantanti e i gruppi che si esibiranno al concerto del primo maggio sono, in ordine alfabetico:
- Angelica Bove
- Bambole Di Pezza
- Birthh
- Casadilego
- Chiello
- Dardust con Davide Rossi
- Delia
- Ditonellapiaga
- Dolcenera
- Dutch Nazari
- Eddie Brock
- Emma
- Emma Nolde
- Ermal Meta
- Frah Quintale
- Francamente
- Francesca Michielin
- Fulminacci
- Geolier
- I Ministri
- Irama
- La Niña
- Lea Gavino
- Levante
- Litfiba
- Madame
- Maria Antonietta e Colombre
- Mobrici
- Niccolò Fabi
- Nico Arezzo
- Okgiorgio
- Orchestra Popolare La Notte Della Taranta
- Paolo Belli
- Pinguini Tattici Nucleari
- Primogenito
- Riccardo Cocciante
- Rob
- Rocco Hunt
- Roshelle
- Santamarea
- Sayf
- Senza Cri
- Serena Brancale
- Silvia Salemi
- Sissi
– Leggi anche: La canzone di Elio e le Storie Tese sui luoghi comuni del concerto del primo maggio