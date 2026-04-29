La diretta streaming di beneficenza che ha raccolto 59 milioni di euro

Caricamento player

Venerdì 17 aprile lo youtuber polacco Łatwogang ha avviato una diretta streaming con l’obiettivo di raccogliere 500mila złoty, l’equivalente di 115mila euro, da donare a una fondazione che si occupa di persone malate di cancro. Era nata come una cosa piuttosto improvvisata ma ha avuto così tanto successo che è andata avanti nove giorni, e ha raccolto in maniera del tutto inaspettata oltre 250 milioni di złoty, circa 59 milioni di euro, diventando uno degli eventi di questo tipo più riusciti di sempre.

Łatwogang è il nome d’arte di Piotr Hancke, che vive a Varsavia, ha 23 anni, 3 milioni di follower su TikTok e 1,3 milioni di iscritti il suo canale YouTube. In Polonia si è fatto notare prima per una serie di sfide e tormentoni sui social, e poi per aver registrato con Ed Sheeran una versione in polacco della sua canzone “Azizam”, diventata molto popolare. Il suo piano per la diretta di beneficenza era di ascoltare in loop una canzone dedicata ai bambini malati di cancro nel suo appartamento, e di prolungare la diretta di un secondo per ciascun like ricevuto sul post che promuoveva l’iniziativa.

Pian piano la raccolta fondi ha ottenuto seguito grazie all’intervento di cantanti, attori o influencer polacchi che hanno partecipato alla diretta dal vivo oppure in collegamento. Alcuni hanno cantato con lui la canzone mentre altri hanno partecipato a sfide e altri ancora, compreso lo stesso Łatwogang, si sono rasati i capelli come gesto di solidarietà verso chi li ha persi per la chemioterapia. L’evento è andato avanti fino alle 21:37 di domenica 26 aprile, ma la raccolta fondi continua.

La canzone si chiama “Ciągle tutaj jestem” (Io sono ancora qui) ed è stata scritta dal rapper polacco Bedoes 2115 (Borys Przybylski) assieme a Maja Mecan, una bambina di 11 anni malata di cancro. È una specie di “dissing”, il termine con cui si indicano le rime che i rapper scrivono per insultare o prendere in giro altri rapper, e che in questo caso sono rivolte alla malattia.

La raccolta fondi è stata promossa tra gli altri dall’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, capitano della Nazionale polacca, che ha condiviso su TikTok un video di lui che finge di cantare la canzone muovendo le labbra a ritmo e ha donato un milione di złoty (circa 240mila euro). Anche il portiere Wojciech Szczęsny, suo compagno di squadra, ha registrato un video per sostenere l’iniziativa, in cui si vede anche il giovane calciatore spagnolo Lamine Yamal.

La campionessa polacca Iga Świątek, una delle tenniste più forti in attività, ha devoluto a sua volta dei soldi e messo in palio due biglietti per una sua partita al prossimo torneo di Wimbledon, mentre il pattinatore Vladimir Semirunniy, nato in Russia ma naturalizzato polacco, ha donato la medaglia d’argento vinta nei 10mila metri di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

A un certo punto anche Chris Martin, il cantante dei Coldplay, ha mandato un video in cui improvvisa una canzone con alcune parole in polacco, scusandosi per la pronuncia.

L’agenzia di stampa polacca PAP ha scritto che domenica sera, poco prima della conclusione dell’evento, alla diretta erano collegate un milione e 400mila persone. Da quando il video di “Ciągle tutaj jestem” è stato messo online su YouTube, due settimane fa, è stato visto quasi 7 milioni di volte, e la canzone ha oltre 4 milioni di ascolti solo su Spotify. Il successo straordinario della raccolta fondi di Łatwogang è stato molto commentato anche all’estero.

Molti media polacchi hanno scritto che ha battuto il record mondiale di donazioni raccolte per beneficenza attraverso una diretta streaming. Lo scorso agosto MrBeast, lo youtuber più seguito al mondo, aveva raccolto oltre 10 milioni di euro per finanziare dei lavori che permettessero l’accesso all’acqua potabile a 2 milioni di persone con uno streaming sulla piattaforma Kick. Secondo il Guinness dei primati (oggi Guinness World Records) finora l’evento di maggior successo di questo tipo era stato quello dello scorso settembre in Francia, in cui erano stati raccolti più di 16 milioni di euro per diverse iniziative.

In un post su Instagram Łatwogang e Bedoes 2115 hanno elogiato chi ha contribuito, così come i meriti quotidiani di medici, infermieri e operatori sanitari, e la resilienza dei bambini malati di cancro. Sia loro sia la Fondazione Cancer Fighters, che li userà per le cure, le terapie, la riabilitazione e altre attività di assistenza per le persone malate di cancro, si sono inoltre impegnati a garantire che tutto il denaro raccolto venga usato come promesso: per questo hanno creato un apposito sito su cui condivideranno pubblicamente informazioni in merito.

– Leggi anche: Le malattie si curano, non si “combattono”