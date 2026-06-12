Le foto del viaggio di Leone XIV in Spagna, e di chi c’era a vederlo

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Venerdì 12 giugno si conclude il viaggio apostolico di papa Leone XIV in Spagna, paese in cui un papa non andava dal 2010. Questo era il quarto viaggio apostolico di papa Leone, ed era cominciato sabato 6 giugno. Nel corso di quasi una settimana ha partecipato a diversi momenti istituzionali e ad altri più leggeri. Ha iniziato con un incontro con i reali di Spagna e i rappresentanti di governo e parlamento, dopo il quale ha tenuto un discorso molto applaudito alle Cortes, il parlamento spagnolo. È stato il primo papa a farlo.

Ha anche celebrato una messa allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid e alla Sagrada Familia di Barcellona per l’inaugurazione della sua ultima torre. Ha anche incontrato Bad Bunny, il cantante di reggaeton più famoso al mondo, che era in tour in Spagna, ma non sono state pubblicate foto di loro due insieme. Leone XIV ha concluso il suo viaggio con la visita alle isole Canarie, prima a Gran Canaria e poi a Tenerife. L’arcipelago si trova nell’oceano Atlantico e molto più vicino alle coste africane che a quelle europee, e per questo è la meta di migliaia di persone che lasciano il proprio paese per arrivare nel territorio dell’Unione Europea, nonostante gli enormi pericoli della traversata. A Tenerife ha visitato un centro per persone migranti, e ha fatto un discorso sulla loro accoglienza e integrazione.

Il papa avrebbe dovuto ripartire da Tenerife nel pomeriggio di venerdì, ma il decollo del suo aereo è stato posticipato per un problema tecnico. La Santa Sede ha fatto sapere che alla fine il papa partirà intorno alle 18, ora locale (le 19 in Italia), su un aereo del re spagnolo: è previsto che arrivi a Roma verso le 23. Il seguito di ecclesiastici e giornalisti viaggerà invece su un volo della compagnia aerea Iberia.

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