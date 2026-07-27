La più grande minaccia al potere di Modi in 12 anni di governo

Nel fine settimana le proteste degli studenti indiani hanno ottenuto un risultato che era difficile prevedere poche settimane fa: come da loro richiesta si è dimesso il ministro dell’Istruzione, parte del governo di destra, nazionalista e induista di Narendra Modi. Le proteste erano iniziate online a maggio e sono diventate intense e partecipate nelle ultime settimane: hanno quindi ottenuto risultati importanti in poco tempo, e costretto Modi a insolite concessioni. Il movimento giovanile rappresenta già la principale minaccia al potere di Modi nei suoi oltre 12 anni al governo, perché gli abituali strumenti della repressione e della propaganda non hanno funzionato.

Le proteste sono organizzate dal Partito popolare degli scarafaggi (Cockroach Janta Party), un movimento nato a metà maggio dopo che il presidente della Corte suprema indiana aveva accusato i giovani di lassismo, di essere dei parassiti e, appunto, degli scarafaggi. «Cosa succederebbe se tutti gli scarafaggi si unissero?» si era chiesto Abhijeet Dipke, 30enne fondatore del sito che ha dato il via al movimento. I risultati sono stati sorprendenti.

Modi ha vari motivi per preoccuparsi del movimento che ha unito milioni di indiani, prima online e poi in piazza.

I giovani in India sono tanti: oltre il 40 per cento della popolazione totale (1,4 miliardi di persone) ha meno di 25 anni e la percentuale si avvicina al 60 per cento considerando gli under 35. Il malcontento in questo settore demografico è molto alto, perché la disoccupazione è un problema reale e costante – riguarda il 40 per cento dei diplomati fra i 15 e i 25 anni – nonostante i risultati macroeconomici molto pubblicizzati del governo Modi. La crescita del Prodotto interno lordo indiano non ha portato a diffusi miglioramenti delle condizioni economiche né alla creazione di una generalizzata classe media.

Il movimento alla base delle proteste è trasversale ed è riuscito a coinvolgere persone di classi sociali diverse, superando le barriere di religione, lingua, geografia e casta (l’antico sistema delle caste è ufficialmente abolito in India, ma resta assai rilevante). Alle proteste hanno partecipato anche molte donne e ragazze, cosa non scontata in una società dove il sessismo resta diffuso e in cui la sicurezza delle donne è difficilmente garantita in situazioni di grande affollamento. In un paese enorme e dalle enormi differenze è spesso difficile coinvolgere ampi settori della popolazione su argomenti comuni. Gli “scarafaggi” ce l’hanno fatta puntando sul tema dell’istruzione e dell’accesso al lavoro, centrale per le famiglie indiane.

Inoltre negli ultimi anni vari movimenti giovanili hanno portato alla caduta di tre governi in paesi geograficamente vicini all’India: Nepal, Bangladesh e Sri Lanka. Nonostante le enormi differenze fra le società di questi paesi e quella indiana, Modi non ha potuto ignorare i precedenti e considerare solo la via della repressione.

Le proteste sono cominciate a maggio per l’annullamento di un importante esame di accesso alla facoltà di medicina. Ogni anno riguarda milioni di studenti, le cui famiglie spesso si indebitano per pagare gli studi di preparazione: meno del 10 per cento lo supera, e sono frequenti casi di truffe e corruzione. Quello di quest’anno è stato annullato proprio per l’emersione di uno di questi scandali e una ventina di aspiranti studenti si è uccisa dopo l’annullamento. Sin dalla sua creazione il Partito degli scarafaggi ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Istruzione Dharmendra Pradhan e indennizzi da circa 90mila euro per le famiglie degli studenti che si erano uccisi. Oltre al caso specifico, il movimento mette in discussione l’intero sistema educativo e di esami indiano.

Il governo di Modi ha inizialmente ignorato gli studenti, fino a fine giugno, quando le proteste sono passate dai social alla zona di Jantar Mantar a New Delhi. Poi, mentre il numero dei giovani che protestavano in piazza aumentava, il governo ha iniziato a usare i consueti strumenti contro il dissenso. Le televisioni nazionali hanno cominciato a raccontare il movimento come animato da aspirazioni contrarie all’interesse nazionale e finanziato dall’estero (in particolare dal Pakistan). Il ministro dell’Istruzione ha definito i manifestanti «la squadra riserve dei terroristi».

La polizia ha provato ad accusare di comportamenti violenti i manifestanti, che invece sono rimasti pacifici, e poi li ha attaccati con i bastoni di bambù in dotazione (i lathi) e gli idranti. Decine di persone sono state arrestate. Nell’area delle proteste è stata interrotta la connessione internet, sono stati sospesi autobus, treni e una ventina di fermate della metropolitana è stata chiusa.

Il movimento, invece di retrocedere o diventare violento, è cresciuto, coinvolgendo anche altre città. Il 23 luglio Modi ha cambiato approccio e ha pubblicato sui social un video in cui mostrava comprensione e faceva concessioni minori: la risposta sono stati molti meme e video che ne prendevano in giro la realizzazione, con la telecamera troppo vicina alle narici, e finti tutorial per insegnare al primo ministro come si usa la videocamera del telefono.

Gli scarafaggi hanno inoltre aggiunto alle proprie richieste la cancellazione di ogni procedimento legale legato alle proteste e le scuse della polizia di Delhi.

Pochi giorni dopo il ministro dell’Istruzione si è dimesso e le altre richieste degli scarafaggi sono state accolte: il movimento ha festeggiato la vittoria e ha dichiarato chiuse le proteste, ma non l’esperienza politica complessiva che ha fatto nascere.

Non è chiaro esattamente come potrà evolvere il Cockroach Janta Party, la cui sigla, CJP, è una citazione ironica del Bharatiya Janata Party (BJP) al governo. Non sembrano saperlo con chiarezza nemmeno i leader del movimento: Dipke, il fondatore, era uno studente a Boston e recentemente ha detto di faticare a vedersi come un leader politico; non è chiaro nemmeno se il movimento diventerà formalmente un partito, un passaggio complicato che peraltro potrebbe renderlo un obiettivo ancora più facile per la propaganda e la repressione del governo.

Un portavoce del movimento ha detto ad Al Jazeera che gli scarafaggi intendono ampliare il proprio raggio d’azione, criticando non solo il sistema educativo ma anche altri problemi della società indiana, ma che intendono farlo organizzando delle «occasioni di dialogo aperte a tutti», per individuare temi critici e possibili soluzioni. Ha anche ammesso che per una formazione nata pochi mesi fa con intenti satirici non è semplice capire come farlo davvero.

Sul sito l’obiettivo è rimasto lo stesso dei primi giorni: «Costruire un partito per una generazione cresciuta a promesse, notifiche e avvisi di batteria quasi scarica. Una generazione sovraqualificata, frustrata, arrabbiata per ciò che non funziona e disorientata dal punto di vista finanziario. Tutto qui. Questa è la missione. Il resto è satira».

Al di là di ciò che il CJP potrà ottenere in futuro, i risultati già raggiunti sono notevoli. Le dimissioni di Pradhan, storico alleato di Modi, segnalano una debolezza del governo che varie vittorie in elezioni statali negli ultimi due anni sembravano aver cancellato. Gli scarafaggi hanno rianimato l’opposizione – il leader Rahul Gandhi ha anche partecipato alle proteste ed è stato arrestato e poi rilasciato –, hanno mostrato che la società civile può essere mobilitata, nonostante il predominio della propaganda del BJP nei media tradizionali, e che la repressione violenta può essere pericolosa per il governo, perché può innescare contestazioni ancora più ampie.