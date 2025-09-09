Il Nepal ha annullato il blocco dei social network

Il governo del Nepal ha annullato il blocco di vari social network che aveva deciso venerdì. Lo ha fatto a causa delle violente manifestazioni di protesta contro questo provvedimento che ci sono state lunedì nel paese, in cui 19 persone sono state uccise negli scontri con la polizia.

Il governo aveva deciso di chiudere 26 siti – tra cui importanti social network e piattaforme digitali come Facebook, Instagram e YouTube – perché non si erano registrati presso il ministero delle Comunicazioni per ottenere una licenza, come richiesto da una nuova legge del paese. Il governo aveva motivato la decisione dicendo che era necessaria per limitare i commenti di odio, la criminalità e le notizie false, mentre secondo molti manifestanti era una restrizione alla libertà di espressione.

Subito dopo le manifestazioni di lunedì il ministro dell’Interno del paese, Ramesh Lekhak, si è dimesso per via del modo in cui la polizia aveva gestito le proteste. Martedì mattina il ministro delle Comunicazioni Prithvi Subba ha infine annunciato la rimozione del divieto, e i social network hanno ricominciato a funzionare nel paese.

Lunedì gli scontri più violenti sono avvenuti nella capitale Katmandu, e sono iniziati quando alcuni manifestanti sono entrati nell’area del parlamento, una zona vietata al corteo, e hanno lanciato oggetti contro la polizia. I poliziotti hanno risposto con manganelli, armi con proiettili di gomma, cannoni ad acqua e lacrimogeni. L’agenzia di stampa Associated Press ha scritto che la polizia ha anche sparato contro i dimostranti. Solo a Katmandu sono state uccise 17 persone, e più di 150 sono rimaste ferite.