Il piano per il primo allevamento di polpi al mondo è saltato

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La società che avrebbe dovuto realizzare il primo allevamento commerciale di polpi al mondo a Las Palmas, alle Canarie, ha rinunciato citando considerazioni di natura economica e legale. Da anni era un progetto molto contestato dalle organizzazioni animaliste e ambientaliste, che hanno accolto il suo fallimento come una vittoria per i diritti degli animali.

Tutti i polpi che vengono venduti e consumati sono animali selvatici, pescati specialmente nell’oceano Atlantico centro-orientale. Nel mondo non esistono allevamenti, anche se se ne parla da molti anni e ci sono diverse società interessate a quella che viene vista come una nuova opportunità economica. La principale è la multinazionale spagnola Nueva Pescanova, che fa sperimentazioni dal 2018 e progettava di investire complessivamente 50 milioni di euro nel progetto, confidando di iniziare a vendere i primi polpi allevati nel 2023.

Invece questa settimana ha mandato una lettera all’autorità portuale di Las Palmas per comunicare che non farà l’allevamento e che rinuncia alla concessione demaniale che aveva richiesto, spiegando di aver cambiato le proprie valutazioni a causa del numero di obblighi e autorizzazioni ambientali previsti dall’iter amministrativo locale. Nueva Pescanova ha detto però che la rinuncia non implica ripensamenti circa la fattibilità futura di una struttura simile.

Da tempo progetti e sperimentazioni per allevare i polpi sono molto contestati. Sono infatti animali molto intelligenti, studiati dagli scienziati per le loro capacità di risolvere problemi, giocare e anche, si ipotizza, provare emozioni. Questo li rende animali particolarmente inadatti a vivere in condizioni di cattività. Anche la loro natura solitaria e territoriale non è compatibile con la condivisione di spazi angusti con altri individui.

La complessità dei polpi come esseri viventi, unita alle scarse conoscenze che abbiamo sul modo in cui nascono e crescono, è anche la ragione per cui finora non sono stati allevati: garantirne la sopravvivenza in grandi quantità è molto complicato.

Nueva Pescanova sostiene che allevando i polpi si salvaguarderebbero quelli che vivono in natura, le cui popolazioni sono sempre più minacciate dalla pesca intensiva. Ma l’opposizione agli allevamenti di polpi è legata anche a ragioni ambientali: sono animali carnivori, e per nutrirli sarebbero necessarie grandi quantità di altri animali marini, come piccoli crostacei, sardine e aringhe, che almeno in parte sarebbero pescati in mare.

Altri critici sostengono poi che eventuali allevamenti non farebbero che aumentare la popolarità e la richiesta del polpo come alimento, finendo così per alimentarne anche la pesca. Le organizzazioni ambientaliste dicono che per diminuire le pressioni sulle popolazioni di polpi bisognerebbe consumarne di meno.

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