Il video di un gruppo di ragazzi italiani che ha generato una grossa polemica in Thailandia

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L’Ambasciata italiana in Thailandia ha dovuto scusarsi per il comportamento di un gruppo di ragazzi e ragazze italiane su un treno a Bangkok, ripreso in un video diventato virale e molto discusso sui media e sui social thailandesi. I ragazzi, partecipanti a un viaggio-studio, avevano risposto maleducatamente a una passeggera che aveva chiesto loro di abbassare la voce, irridendola e dicendo: «Ci dispiace aver portato i soldi nel vostro paese».

L’interazione è avvenuta su un treno della metropolitana sopraelevata di Bangkok ed è stata ripresa in un video pubblicato il 23 luglio. Nelle immagini si vedono alcuni ragazzi filmare la passeggera che li aveva richiamati, ridendo e rivolgendole insulti e gesti provocatori. Il gruppo, composto soprattutto da minorenni, si trovava in Thailandia per una vacanza studio organizzata da TravellingFox, società che organizza viaggi per i figli dei dipendenti pubblici italiani.

Il video è poi diventato virale, finendo anche in televisione, tanto che centinaia di persone hanno scritto sul profilo Facebook dell’ambasciata italiana a Bangkok chiedendo che venisse aperta un’indagine.

Dopo qualche giorno, alcuni rappresentanti del gruppo hanno registrato un video di scuse che poi è stato diffuso dall’Ambasciata italiana in Thailandia. Nel video si vedono tre degli accompagnatori del gruppo e il ragazzo che aveva pronunciato la frase più contestata. Gli accompagnatori hanno chiesto scusa ai cittadini thailandesi per il comportamento avuto e per aver offeso la loro cultura e hanno ringraziato la Thailandia per l’accoglienza ricevuta. Una delle accompagnatrici ha detto che il ragazzo verrà rimandato presto in Italia.