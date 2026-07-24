I grossi incendi vicino a Madrid si stanno espandendo

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Da diverse ore nella zona di Madrid e in quella di Ávila, a ovest della capitale, sono in corso grossi incendi che le autorità faticano a contenere. Sono state evacuate più di 20mila persone, decine di strade sono state interrotte e finora sono bruciati più di 150 chilometri quadrati di terreno.

Gli incendi sono divampati separatamente ma successivamente si sono uniti in un unico grande incendio, il che sta rendendo molto più difficili le operazioni di spegnimento. In serata il ministro dell’Ambiente del governo regionale di Madrid, Carlo Novillo, ha detto che gli incendi sono al momento fuori controllo, e che gli sforzi si stanno quindi concentrando sul mettere in sicurezza le persone a rischio nelle aree verso cui sono dirette le fiamme.

Il governo spagnolo ha dichiarato lo stato di emergenza nella comunità autonoma di Madrid, inviato 650 uomini della Guardia Civil, uno dei corpi della polizia nazionale, e ha anche chiesto l’attivazione del meccanismo europeo di protezione civile per far fronte all’emergenza, grazie a cui ha già ottenuto elicotteri canadair da vari paesi europei, inclusa l’Italia. Il primo ministro Pedro Sánchez ha detto che sabato visiterà la zona colpita.

Ls Spagna sta attraversando la terza ondata di calore della stagione: le alte temperature, insieme ai venti forti, aumentano il rischio di propagazione degli incendi, ma non sono la causa scatenante. La polizia ha detto venerdì di aver arrestato una persona sospettata di aver dato inizio all’incendio vicino ad Ávila. La causa sarebbe stata una negligenza nell’uso di macchinari da lavoro in un’area boschiva.

Soltanto dieci giorni fa la Spagna era stata colpita da uno dei più gravi incendi nella sua storia, in Andalusia, con 12 persone morte, diversi dispersi e feriti. Durante l’estate scorsa ce n’erano stati a decine, tra luglio e agosto: in tutto l’anno erano bruciati più di 600 chilometri quadrati di terreno in tutto il paese.