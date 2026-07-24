Uno scontro molto violento tra israeliani e palestinesi in Cisgiordania

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Quattro uomini palestinesi e due israeliani sono stati uccisi durante uno scontro a Tal, vicino a Nablus, in Cisgiordania. Un gruppo di coloni israeliani si è avvicinato al villaggio palestinese, e poco dopo sono arrivati alcuni soldati. Sono cominciati degli scontri fisici fra i coloni e alcuni residenti palestinesi. Uno dei palestinesi ha strappato un fucile a uno dei coloni. Secondo le ricostruzioni dell’esercito israeliano ha poi sparato con quell’arma, ma dalle immagini non è chiaro se sia stato lui a sparare e uccidere i due uomini israeliani. Un soldato israeliano che era presente ha quindi sparato contro i palestinesi, uccidendone quattro. Altri due palestinesi sono stati arrestati.

Lo scontro è avvenuto in un’area della Cisgiordania formalmente vietata agli israeliani: sono quelle della cosiddetta “area A”, di pertinenza e di gestione palestinese, in cui in base agli accordi di Oslo degli anni Novanta gli israeliani non potrebbero entrare. I coloni stavano compiendo un’incursione non autorizzata: sono incursioni sempre più frequenti, con cui intimidiscono e attaccano gli insediamenti palestinesi. Come si vede nei video molti di loro erano armati, ed erano presenti anche alcuni soldati israeliani.

È l’attacco peggiore tra i molti avvenuti quest’anno in Cisgiordania: l’esercito ha chiuso la zona e imposto un coprifuoco, e sta preparando un’operazione su larga scala nella zona.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato duramente le azioni dei palestinesi, dicendo di aver dato istruzioni all’esercito di distruggere le case delle persone coinvolte nell’attacco, di attivare ulteriori checkpoint nella zona e in generale di aumentare l’intensità delle operazioni militari.

[in aggiornamento]

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