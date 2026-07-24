Nel sudovest della Francia è stata ordinata l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio

Venerdì mattina la prefettura della Gironda ha ordinato l’evacuazione della penisola di Lège-Cap-Ferret a causa di un incendio sviluppatosi vicino a Bordeaux, nel sudovest della Francia. L’incendio, di cui non si sanno le cause, ha già reso necessaria l’evacuazione di 20mila persone nell’area circostante. La prefettura ha detto che è possibile lasciare la penisola in automobile oppure con dei traghetti messi a disposizione in quattro località diverse: più di 400 persone sono già state evacuate via mare.

La penisola si trova tra l’oceano Atlantico e il bacino di Arcachon: è una zona di villeggiatura frequentata da molti turisti sia per le spiagge sia per la vicinanza alle note dune di sabbia di Pilat. L’incendio era partito in una pineta del comune di Le Porge e si è poi propagato verso sud raggiungendo il bacino di Arcachon: finora sono bruciati 87 chilometri quadrati di terreno. Per facilitare l’evacuazione via mare la prefettura ha anche vietato temporaneamente la navigazione alle altre imbarcazioni in una parte del bacino di Arcachon.

Nella notte tra giovedì e venerdì il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia ha chiesto l’attivazione del meccanismo di protezione civile dell’Unione Europea per ricevere supporto da altri paesi europei al fine di gestire gli incendi.

Al momento infatti sono in corso altri due incendi: uno nel dipartimento di Landes, che si trova a sud e molto vicino a quello della Gironda, per cui sono state evacuate 23mila persone, e uno in quello della Var, tra Marsiglia e Nizza. Da inizio luglio ci sono stati altri grandi incendi boschivi nel sud della Francia, favoriti dal caldo molto elevato di giugno.