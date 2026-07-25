Una persona a bordo di un’auto ha investito la folla al Pride di Berlino

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A Berlino, in Germania, una persona a bordo di un’auto bianca ha guidato contro la folla durante l’evento di chiusura del Pride, la manifestazione che celebra la comunità LGBTQIA+ in tutto il mondo, che si stava svolgendo alla Porta di Brandeburgo, nel centro della città. La polizia ha detto che una persona è stata uccisa e ci sono almeno 14 persone ferite, quattro delle quali in modo grave. Ha aggiunto che è iniziata la ricerca di uno o più responsabili.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto dovrebbe essere entrata dal parco di Tiergarten, alla fine del quale si trova la Porta. Alla guida ci sarebbe stato un uomo, che sarebbe poi scappato a piedi. L’evento, che chiudeva una giornata di festeggiamenti a cui avevano partecipato centinaia di migliaia di persone, è stato annullato e i partecipanti sono stati evacuati. Alle persone è stato chiesto di evitare l’area del parco.