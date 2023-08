Ripassini, un podcast per ripassare

Anche a chi legge e ascolta il Post più assiduamente sarà capitato di perdere dei pezzi, o di dimenticare qualcosa di cui si era pur parlato molto. Basta provare a dare un occhio alle notizie di cinque o dieci mesi fa per rendersi conto di quante siano le cose dimenticate e di quante siano quelle che ricordiamo in modo diverso.

A volte, a guardare indietro, ci si rende semplicemente conto di quante sono le cose di poco peso e vita breve di cui ci occupiamo ogni giorno, le polemiche inutili e i dibattiti che ripetiamo uguali ogni anno. Ma a volte ci si rende conto di essersi dimenticati di storie notevoli e notizie molto rilevanti: di quelle che invece restano ed è utile e importante ricordare.

Ripassini è un podcast per le persone abbonate al Post che serve a fare proprio questo: riprendere il filo delle cose successe (quelle importanti) e ripassarne i contorni, per ricordarle meglio. Quattro puntate per parlare di cosa è successo nel mondo e di cosa è successo in Italia, di cosa è successo all’economia e di cosa è successo “a tutto il resto”: con Eugenio Cau, Francesco Costa, Mariasole Lisciandro e Matteo Bordone.

Per esempio: è ormai passato un anno e mezzo da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, e questo ha avuto effetti anche in Africa e sul commercio internazionale; abbiamo dovuto fare i conti con la crisi energetica, con l’inflazione, e nel frattempo ci sono banche che sono fallite. In Italia ci sono state le elezioni ed è stato eletto un governo di destra, si sono accumulati ritardi nella gestione dei fondi del PNRR, si è molto parlato di gestazione per altri (GPA) e di famiglie omogenitoriali. È morto Silvio Berlusconi; c’è stata una grave frana a Ischia e una disastrosa alluvione in Emilia-Romagna. Elon Musk ha comprato Twitter e lo sta trasformando in un’altra cosa, sono usciti dischi attesi e film notevoli, e molte altre cose sono successe: abbiamo cercato di metterle in fila, se non tutte le più notevoli.

Queste storie sono divise in quattro puntate, per abbonate e abbonati del Post. Ripassini si può ascoltare da oggi sul sito e sull’app del Post. E buon ripasso.