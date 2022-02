Nelle prime ore di giovedì la Russia ha invaso l’Ucraina, cominciando l’assedio di varie città soprattutto nell’est del paese e bombardando varie strutture. L’annuncio dell’invasione era stato dato poche ore prima dal presidente russo Vladimir Putin, che ha annunciato un’operazione militare nella parte orientale del paese e ha chiesto all’esercito ucraino di arrendersi e di abbandonare le proprie armi. L’invasione dell’Ucraina potrebbe essere la più vasta guerra in Europa dai tempi della Seconda guerra mondiale.

Nel suo discorso, Putin ha detto che la Russia non intende occupare l’Ucraina, ma che l’obiettivo è «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev. E faremo in modo di demilitarizzare e de-nazificare l’Ucraina».

La situazione sul campo non è ancora del tutto chiara al momento, né ci sono notizie confermate su morti e feriti. I corrispondenti di varie testate straniere dicono di aver sentito esplosioni in numerose città del paese, compresa la capitale Kiev, dove sono anche scattate le sirene antiaeree, provocando la fuga dei cittadini nei rifugi anti bombardamento. Le forze armate ucraine, in un comunicato, hanno detto che l’esercito russo ha cominciato bombardamenti intensi nell’est del paese, e che sono stati bombardati anche vari aeroporti, compreso quello di Kiev. Ha aggiunto che sono iniziati bombardamenti di artiglieria anche ai confini non orientali del paese, cosa che sembra confermata anche da altre testimonianze.

! Ukraine's central military command reports Russia bombed several airports, including Kyiv Boryspil, Nikolaev, Kramatorsk, Kherson. Kharkiv military airport is burning. pic.twitter.com/IOrfGZgPL4 — Christo Grozev (@christogrozev) February 24, 2022

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che mercoledì aveva ordinato lo stato d’emergenza e fatto richiamare i riservisti dell’esercito, giovedì ha imposto la legge marziale e chiesto ai suoi concittadini di non farsi prendere dal panico.

Il presidente americano Joe Biden ha immediatamente condannato l’attacco russo, parlando di una «guerra premeditata che porterà a perdite catastrofiche di vite e a sofferenze». Ha anche aggiunto: «Gli Stati Uniti e i loro alleati risponderanno in maniera unita e decisa».