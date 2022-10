Meloni ha chiesto l’incarico per formare un governo

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha chiesto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella di ottenere l’incarico di formare un nuovo governo. Lo ha fatto venerdì mattina al termine delle consultazioni del presidente della Repubblica per capire se esiste una maggioranza parlamentare per sostenere un nuovo governo. L’incontro con la coalizione di destra, durato pochi minuti, era l’ultimo in programma. A meno di enormi sorprese ora Mattarella darà l’incarico di formare un governo a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il partito più votato alle elezioni. Già nelle ore successive Meloni potrebbe tornare da Mattarella per proporgli la lista dei ministri, e subito dopo giurare da prossima presidente del Consiglio. Seguiremo la giornata con un liveblog, che si può leggere qui sotto.