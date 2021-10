Tra i principali capoluoghi le amministrative a Bologna erano forse le uniche ad avere un risultato scontato, in questo giro di amministrative, e le previsioni sono state confermate: il candidato di centrosinistra Matteo Lepore dalle prime proiezioni è dato vincente al primo turno, con oltre il 62 per cento. Il candidato di centrodestra Fabio Battistini, imprenditore di 64 anni vicino al mondo cattolico, è dato al 27 per cento. Il sindaco uscente è Virginio Merola, di centrosinistra, non ricandidato.

Lepore è assessore alla Cultura dell’attuale giunta ed è sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e da vari movimenti, compreso quello delle Sardine. Data la situazione abbastanza scontata del voto, l’unica questione della città che ha movimentato un po’ la campagna elettorale sono state le grandi opere da realizzare. La tattica adottata da Battistini per ridurre lo svantaggio è stata fare proposte spiazzanti, come l’eliminazione di tutti gli autovelox dal territorio del comune.

