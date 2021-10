Gli exit poll del ballottaggio a Roma dicono che è in vantaggio Gualtieri

Gli exit poll del ballottaggio delle elezioni comunali a Roma indicano che il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri è avanti con una percentuale di voti stimata tra il 59 e il 63 per cento, contro il 37-41 per cento del candidato del centrodestra Enrico Michetti. I dati sono del consorzio Opinio per Rai. Gli exit poll sono sondaggi a campione condotti ai seggi nei giorni del voto, e vanno presi con le pinze: anche perché i risultati reali cominceranno ad arrivare a breve, e dovrebbero dare un’idea chiara del vincitore già nel pomeriggio (lo scrutinio del ballottaggio infatti è tradizionalmente molto rapido). L’affluenza di questo secondo turno è stata del 43,58 per cento, notevolmente più bassa rispetto al primo turno, quando era stata del 56,10 per cento.

I dati degli exit poll sono confermati dalle prime proiezioni di Opinio e dell’istituto SWG, che danno Gualtieri intorno al 59 per cento e Michetti intorno al 49. Ma i dati dello scrutinio a Roma per il momento non sono ancora arrivati.

Due settimane fa al primo turno Michetti era arrivato primo, ottenendo il 30% dei voti, mentre Gualtieri si era fermato al 27%. Il risultato del primo turno era stato piuttosto soddisfacente per il centrodestra, in un giro di comunali per il resto stravinto dal centrosinistra nelle principali città. Ma dato lo scarto ridotto tra i due candidati, era stato da subito evidente che al prossimo sindaco di Roma sarebbe servito un bel pezzo dei primi due esclusi dal ballottaggio, la sindaca uscente Virginia Raggi, del Movimento 5 Stelle, e Carlo Calenda, di Azione. Sia Calenda sia Raggi al primo turno avevano ottenuto intorno al 19%.

Raggi, dopo aver incontrato sia Michetti che Gualtieri, aveva detto che non avrebbe dato alcuna indicazione di voto e che, comunque andranno le cose, lei andrà all’opposizione. Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, aveva invece detto che avrebbe votato Gualtieri, così come Calenda, che però aveva precisato che la sua non era un’indicazione di voto. Gualtieri aveva ottenuto il sostegno anche di +Europa.

Michetti aveva chiuso la campagna elettorale con tutti i leader del centrodestra, a differenza di quanto accaduto al primo turno quando ogni partito aveva fatto per sé, ma negli ultimi giorni la sua campagna elettorale era andata in difficoltà dopo l’attacco neofascista alla sede della CGIL che aveva fatto tornare a parlare delle posizioni antisemite espresse in passato da Michetti e di quelle neofasciste di alcuni suoi candidati. Negli ultimi giorni Michetti aveva provato a prendere le distanze dalle accuse di estremismo di destra, dicendo di essere sempre stato antifascista e di aver militato in passato nella Democrazia Cristiana.

Gualtieri, che ha 55 anni e milita nel Partito Democratico, era stato scelto come candidato del centrosinistra a Roma attraverso le primarie, che aveva vinto nettamente. È stato in passato ministro dell’Economia del secondo governo di Giuseppe Conte e a lungo parlamentare europeo. Alle primarie era sostenuto dai principali dirigenti nazionali e locali del partito, cioè quelli che riescono ancora a mobilitare voti e militanti.

Il centrodestra aveva invece provato a lungo a convincere a candidarsi l’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, senza successo. Alla fine era stato scelto Enrico Michetti, 55enne avvocato e noto per una rubrica sull’emittente locale Radio Radio, vicino a Fratelli d’Italia; insieme a lui si è presentata come candidata vice sindaca Simonetta Matone, magistrata 68enne vicina al centrodestra che ha lavorato come funzionaria in diversi ministeri.

