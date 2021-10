È il giorno dei ballottaggi delle elezioni amministrative

Lunedì dopo le 15 cominceranno ad arrivare i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative in decine di comuni italiani. Il voto è particolarmente atteso nei tre capoluoghi di regione andati al ballottaggio, cioè Roma, Torino e Trieste: in tutte e tre le città la situazione è considerata in bilico, dopo le diverse sorprese del primo turno in cui il centrosinistra aveva stravinto a Milano, Napoli e Bologna, ed era andata meglio del previsto a Torino. Le attenzioni principali, in ogni caso, si concentreranno sul vincitore tra Enrico Gualtieri del centrosinistra ed Enrico Michetti del centrodestra a Roma. Il Post seguirà lo spoglio con un liveblog: lo trovate qui sotto. Per leggere gli ultimi aggiornamenti non serve ricaricare la pagina.