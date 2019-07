Ve li ricordate?

La politica nazionale non è fatta di soli Giulio Andreotti e Ciriaco De Mita, “professionisti” che alla politica hanno dedicato la loro intera vita. Ci sono molti personaggi, anche molto importanti o visibili per molti anni, che a un certo punto però hanno preferito dedicarsi ad altro, soprattutto nella cosiddetta Seconda Repubblica, cioè più o meno dagli Novanta in poi. Qualcuno ha cominciato a fare il lobbista o a lavorare in associazioni di categoria, qualcuno fa il docente universitario. Per esempio: Francesco Rutelli oggi presiede l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, mentre Antonio Di Pietro si è dato all’agricoltura. Tutti gli altri li trovate qui sotto, anche se abbiamo barato: ci sono due di cui non si sente più parlare, ma che in qualche modo sono ancora nel giro.