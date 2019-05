I risultati delle elezioni comunali a Modena

Domenica a Modena oltre che per le europee si è votato anche per rinnovare il sindaco e la giunta comunale. Gli scrutini sono iniziati alle 14. I candidati sindaco a questo giro erano sette, ma il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Gian Carlo Muzzarelli, che rischia di andare al ballottaggio con il candidato di centrodestra Stefano Prampolini. Modena è una storica città di sinistra, ma nel 2014 per la prima volta il candidato del centrosinistra non aveva vinto al primo turno, dovendo affrontare anche il ballottaggio. Il centrodestra punta a ripetere questo risultato e provare a vincere al secondo turno. Alle europee il PD ha preso in città quasi il 40 per cento dei voti, mentre la Lega è molto più indietro con il 26 per cento.

Oltre ai due favoriti gli altri cinque candidati sono: Andrea Giordani del Movimento 5 Stelle, che non è mai stato molto forte in città; Luca Ghelfi, candidato di Idea e vicino all’ex ministro Carlo Giovanardi; Sergio Celloni, un imprenditore locale candidato con la lista Giustizia Ordine e Libertà; Cinzia Franchi, ex sindacalista degli autotrasportatori della lista civica Modena Ora; Carolina Coriani, della lista di sinistra indipendente Modena Volta Pagina.