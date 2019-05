Chi ha vinto le elezioni amministrative a Ferrara

Non si sa ancora chi abbia vinto le elezioni per il sindaco a Ferrara, in Emilia-Romagna: gli scrutini sono in corso e per ora ci sono solo 15 seggi su 160 completamente scrutinati. In questi seggi ha vinto il candidato della Lega Alan Fabbri, con il 46,5 per cento dei voti. Si tratta però di soli 15 seggi, appunto. Non ci sono exit poll per avere un quadro più completo, ma si possono guardare i risultati delle europee per farsi una prima idea: la Lega è arrivata prima con il 41,93 per cento, seguita dal Partito Democratico con il 25,45 per cento. Il Movimento 5 Stelle invece si è fermato al 11,48 per cento, corrispondente a 21mila voti. Forza Italia e Fratelli d’Italia sono arrivati circa pari, attorno al 5 per cento, con 11mila e 10mila voti circa.

I candidati sindaco sono otto. Tra loro non c’è l’attuale sindaco Tiziano Tagliani del Partito Democratico (PD), eletto per la prima volta nel 2009 e riconfermato al primo turno nel 2014: il candidato del PD, storicamente il partito più forte della città, è Aldo Modonesi, sostenuto da quattro liste. Alan Fabbri è il candidato del centrodestra: è noto perché nel 2009 divenne il primo sindaco leghista dell’Emilia-Romagna, a Bondeno; aveva 30 anni e vinse con il 46,1 per cento. È sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia e due liste civiche. Infine il candidato del Movimento 5 Stelle è Tommaso Mantovani.

