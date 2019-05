I risultati delle elezioni comunali a Bergamo

Oltre che per le elezioni europee, domenica si è votato anche per le comunali in diverse città italiane, tra cui anche Bergamo, in Lombardia: i risultati inizieranno ad arrivare a partire dalle 14 di lunedì, cioè quando inizierà lo scrutinio. Dai sondaggi il favorito è il sindaco uscente di centrosinistra Giorgio Gori, eletto nel 2014 sempre in concomitanza con le europee, quando il Partito Democratico guidato da Matteo Renzi fece uno dei suoi migliori risultati di sempre. Gli altri candidati sono Giacomo Stucchi, storico parlamentare della Lega e candidato del centrodestra unito, Nicholas Anesa, del Movimento 5 Stelle, e Francesco Macario, della lista di sinistra Bergamo in Comune.

Stucchi però era molto vicino a Gori nei sondaggi, e a giudicare da come sono andate le elezioni europee ci sono buone probabilità che i due vadano al ballottaggio nel secondo turno che si terrà il 9 giugno: in città il PD ha preso il 32,64 per cento dei voti, risultando il primo partito votato, ma la Lega è dietro di appena o,2 punti, con il 32,41 per cento dei voti. Il secondo turno si terrà solo se nessuno dei candidati prenderà il 50 per cento più uno al primo. L’affluenza alle comunali di Bergamo è stata del 67,91 per cento.