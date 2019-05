I risultati delle comunali a Livorno

Domenica a Livorno si è votato anche per eleggere il nuovo sindaco e per rinnovare il consiglio comunale: i risultati sono cominciati a uscire dalle 14 e non ci sono exit poll, ma intanto si possono guardare i risultati delle europee per farsi un’idea molto cauta: in città il Partito Democratico è il primo partito, con il 35,06 per cento dei voti, seguito dalla Lega (25,17 per cento) e dal Movimento 5 stelle (16,43 per cento). Nel 2014 il candidato del M5S, Filippo Nogarin, era riuscito a strappare Livorno alla sinistra, diventando il primo sindaco non di sinistra o centrosinistra nella storia della città dal 1946, ma a queste elezioni non si è ricandidato preferendo le elezioni europee.

I candidati sindaco sono nove. Luca Salvetti, giornalista televisivo locale, è il candidato del centrosinistra sostenuto da Partito Democratico, Mdp-Articolo1 e da due liste civiche (Salvetti non è iscritto al PD) e sembra essere il favorito. Stella Sorgente, attuale vicesindaca della giunta Nogarin con varie deleghe, è la candidata del Movimento 5 Stelle, mentre l’ex assessora del Movimento 5 Stelle alle Politiche Sociali Ina Dhimgjini ha deciso di presentarsi per conto proprio con una lista civica. Poi ci sono Marco Bruciati, candidato appoggiato da Potere al Popolo; Andrea Romiti, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e sostenuto anche da Lega e Forza Italia; Carina Vitulano, candidata di Livorno in Comune, il movimento fondato dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti; Barbara La Comba (lista Per Livorno Insieme); Luigi Moggi, candidato del PCI; Marco Cannito (liste Città Diversa e La Sinistra).

La proiezione di Opinio per Rai basata sul 14 per cento del campione dà Salvetti e Romiti praticamente pari al 30 per cento. Il candidato di Potere al Popolo è data davanti alla vicesindaca Sorgente.