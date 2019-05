I risultati delle elezioni comunali di Firenze

Domenica si è votato anche per le elezioni comunali di molte città, tra cui Firenze, capoluogo della regione Toscana. I risultati cominceranno ad arrivare a partire dalle 14, quando inizierà lo scrutinio, e non sono ancora stati diffusi exit poll, ma intanto si sa che è andato a votare il 68,07 per cento degli elettori, un dato in linea con la media nazionale (che è del 68,01 per cento).

Il probabile vincitore di queste elezioni è il sindaco uscente Dario Nardella del PD, ex vicesindaco della città tra 2009 e 2014 quando era sindaco Matteo Renzi. Lo suggeriscono anche i risultati delle elezioni europee nei seggi fiorentini, tutti scrutinati: il PD è stato di gran lunga il partito più votato (43,70 per cento), mentre il secondo partito è la Lega con il 20,26 per cento e il terzo il Movimento 5 Stelle con appena il 9,75 per cento.

Gli altri candidati sono Ubaldo Bocci, principale sfidante di Nardella, candidato del centrodestra unito; Roberto De Blasi, candidato del Movimento 5 Stelle; Antonella Bundu (sostenuta da 3 liste); Mustafa Watte (lista Punto e a Capo); Andres Lasso (Verdi); Saverio Di Giulio (CasaPound Italia); Gabriele Giacomelli (ventitreenne candidato del Partito Comunista).