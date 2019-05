I risultati delle elezioni comunali a Perugia

Le elezioni comunali di Perugia, domenica, sono state le più affollate nella storia della città: si sono presentati ben 10 candidati, anche se il favorito è il sindaco uscente, Andrea Romizi, candidato di Forza Italia e del centrodestra unito. Il suo principale avversario è il popolare giornalista del TG3 Giuliano Giubilei, candidato del centrosinistra, che però potrebbe pagare lo scandalo sulla sanità umbra che ha coinvolto il PD e costretto alle dimissioni la presidente di regione Catiuscia Marini. I risultati cominceranno ad arrivare dalle 14 di lunedì, quando inizierà lo scrutinio.

Gli altri candidati sono Francesca Tizi, del Movimento 5 Stelle; l’ex deputata ed ex ministra Katia Belillo, candidata di una coalizione di liste di sinistra; Cristina Rosetti, ex capogruppo del Movimento 5 Stelle in comune, ora candidata da indipendente con la lista #Noicittadini; l’imprenditore Marco Mandarini, ex candidato dell’Italia dei Valori e nipote di un famoso presidente di regione del PCI, oggi candidato con le liste Perugia Partecipata e Alternativa riformista; Carmine Camicia, consigliere comunale centrista candidato con la lista Perugia con il cuore; Salvatore Iacobelli, candidato sindaco per la lista cattolica Popolo della Famiglia; Antonio Leonardo Ribecco, candidato di CasaPound Italia.

Se nessuno riuscirà a raggiungere il 50 per cento più uno dei voti, un secondo turno tra i due candidati più votati si terrà il prossimo 9 giugno. Non ci sono exit poll, ma per avere una cauta idea di come potrebbe andare si può guardare ai risultati delle europee in città: la Lega è primo partito con il 31,57 per cento, mentre il PD ha ottenuto 26,47 per cento. Più staccato ancora il Movimento 5 Stelle con il 13,25 per cento.