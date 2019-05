I risultati delle elezioni regionali in Piemonte

Domenica, in Piemonte, si è votato anche per rinnovare il consiglio regionale e il presidente della regione. I due candidati principali sono il presidente uscente Sergio Chiamparino del Partito Democratico, e Alberto Cirio, candidato del centrodestra unito: i dati sul voto arriveranno a partire dalle 14 di lunedì, quando inizierà lo scrutinio, ma un exit poll diffuso domenica sera ha dato Cirio in grande vantaggio rispetto a Chiamparino. Se a questo si aggiungono i risultati delle elezioni europee, che hanno visto la Lega affermarsi come primo partito in Italia e al Nord, si può dire che sarebbe una grossa sorpresa se alla fine vincesse il centrosinistra.

Il Post seguirà lo spoglio dei voti in diretta, qui.

Nato nel 1948 da una famiglia operaia di Moncalieri, Chiamparino è stato ricercatore alla Facoltà di Scienze politiche, per poi svolgere una lunga carriera nel partito, il Partito Comunista all’inizio, e nel sindacato, la CGIL. È stato funzionario europeo, parlamentare e sindaco di Torino per dieci anni, presidente dell’Associazione nazionale comuni, e infine presidente di regione per altri cinque. Quando vinse nel 2014, fu eletto con il 47,09 per cento dei voti, con il centrodestra che si fermò al 22,10 per cento e il M5S al 20,35 per cento.

Il candidato del centrodestra Cirio ha invece avuto una carriera più breve ed è molto meno noto (secondo il sondaggio IPSOS di aprile, il 57 per cento degli intervistati non aveva idea di chi fosse). Cirio è nato nel 1972 a Torino. Ha iniziato a fare politica con la Lega nei primi anni Novanta, facendosi eleggere consigliere comunale ad Alba, per poi passare a Forza Italia. A lungo consigliere comunale e vicesindaco di Alba, nel 2005 passa per due mandati al consiglio regionale, per poi lasciare il Piemonte nel 2014 in seguito alla sua elezione al Parlamento Europeo. La sua scelta come candidato presidente è stata imposta da Forza Italia agli alleati del centrodestra a cui la componente più forte della coalizione, la Lega, ha consentito di scegliere il candidato presidente.

Il candidato del Movimento 5 Stelle, che alle europee è andato malissimo, è invece il 49enne Giorgio Bertola, ancora meno noto e con una carriera politica più breve di Cirio. Bertola è un ex impiegato commerciale; tra il 2009 e il 2014 è stato assistente del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Davide Bono, per poi essere eletto a sua volta in Consiglio regionale. Lo scorso ottobre è stato eletto con circa 1.500 preferenze candidato presidente del partito. Quarto candidato, anche se senza alcuna possibilità di ottenere consensi rilevanti, è Valter Boero, del Popolo della Famiglia. Boero è un professore di scienze agrarie, ex consigliere comunale dell’UDC e portavoce del Movimento per la Vita in Piemonte.