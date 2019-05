I risultati delle elezioni comunali di Bari

Domenica si è votato anche per le elezioni amministrative in vari comuni d’Italia, tra cui Bari, capoluogo della Puglia: i risultati arriveranno a partire dalle 14 di lunedì, cioè quando inizierà lo scrutinio. Intanto sappiamo che è andato a votare il 64,74 per cento degli elettori: la media italiana di queste elezioni comunali è del 68,01 per cento.

I candidati sindaci sono sei, ma i tre principali sono il sindaco uscente di centrosinistra, Antonio Decaro, Pasquale Di Rella, candidato dei principali partiti di centrodestra (compresa la Lega) ed Elisabetta Pani, candidata del Movimento 5 Stelle. Gli altri tre, indipendenti o sostenuti da liste civiche, sono Sabino De Razza, Irma Melini e Francesco Corallo. Se nessuno dei candidati dovesse raggiungere il 50 per cento più uno dei voti, è previsto un secondo turno per il 9 giugno.

Anche se i risultati arriveranno dalle 14 in poi, e non sono insoliti scostamenti notevoli tra elezioni diverse che si tengono nello stesso giorno, è possibile farsi una prima cautissima idea guardando i risultati delle elezioni europee nelle sezioni del comune di Bari, che sono state scrutinate tutte: il Movimento 5 Stelle ha avuto un netto calo rispetto alle elezioni politiche del 4 marzo pur rimanendo il partito più votato, raggiungendo 27,66 per cento. La Lega e il Partito Democratico hanno raggiunto rispettivamente il 21,84 per cento e il 20,40 per cento. Secondo i sondaggi pubblicati prima delle elezioni, comunque, il favorito dovrebbe essere Decaro.