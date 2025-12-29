È il turno di Netanyahu

Lunedì sera Donald Trump incontrerà il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per la sesta volta da quando è tornato presidente degli Stati Uniti, all’inizio di quest’anno. Nessun altro capo di stato o di governo ha incontrato Trump così tante volte, e anche in questa occasione Netanyahu cercherà di (ri)portarlo dalla sua parte.

L’incontro si terrà a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, dove tra l’altro domenica ha ricevuto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Verso le 18:30, ora italiana, l’ufficio del premier israeliano ha fatto sapere che Netanyahu sta parlando con il segretario della Difesa Pete Hegseth, e poi incontrerà Trump. L’incontro è atteso perché gli Stati Uniti vorrebbero procedere con la seconda fase del loro piano sul futuro della Striscia di Gaza, su cui invece il governo israeliano sta frenando. Ci sono segnali che Trump si stia spazientendo e l’obiettivo di Netanyahu è recuperare il suo appoggio.

I principali aspetti della “fase due” del piano per la fine della guerra nella Striscia sono ancora irrisolti. Secondo il giornalista di Axios Barak Ravid, sempre molto informato sui rapporti tra Israele e Stati Uniti, Trump vorrebbe convocare a gennaio la prima riunione del Consiglio di Pace, l’organismo che dovrebbe supervisionare il rispetto dell’accordo insieme a un contingente internazionale di truppe da inviare nella Striscia (al momento non esistono né il contingente né il Consiglio di Pace). Trump tiene molto a presentarsi come un pacificatore e un pezzo della sua amministrazione vede Netanyahu come un ostacolo a questa narrazione.

Israele vorrebbe invece conservare lo status quo a Gaza, cioè di fatto fermarsi alla “fase uno” del piano, iniziata a ottobre e che prevede il cessate il fuoco, il ritiro parziale dell’esercito israeliano dalla Striscia e un aumento degli ingressi di cibo e altri beni essenziali. In questa fase Israele continua a occupare militarmente più di metà della Striscia e, nonostante il cessate il fuoco, non ha mai interrotto del tutto gli attacchi contro la popolazione palestinese.

Nella “fase due” l’esercito israeliano dovrebbe ritirarsi del tutto dalla Striscia e Hamas dovrebbe disarmarsi. Quest’ultimo è uno dei punti meno concreti dell’accordo, dato che il gruppo non ha mai acconsentito a farlo e non sono chiari i tempi né i modi in cui dovrebbe succedere. Il governo israeliano minaccia di disarmare il gruppo con la forza: significherebbe la ripresa della guerra, cosa che gli Stati Uniti non vogliono.

Il quotidiano israeliano Haaretz ha scritto che Netanyahu vuole arrivare in Florida con una concessione: la piena riapertura del varco di Rafah, l’unico punto di passaggio via terra che collega la Striscia con un paese diverso da Israele (ossia l’Egitto), chiuso da maggio del 2024. A inizio dicembre il governo israeliano aveva prospettato di riaprirlo in un senso solo, da Gaza verso l’Egitto, ma poi non era accaduto. Haaretz scrive che a opporsi è stata l’estrema destra israeliana, alleata di Netanyahu ed estremamente ostile ai palestinesi.

L’estrema destra, tra l’altro, ha creato altri problemi nel rapporto di Israele con gli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha più volte criticato i piani degli estremisti religiosi per annettere la Cisgiordania, perseguiti attraverso l’espansione delle colonie (l’ultima è stata approvata una settimana fa).

Ci sono divergenze anche sull’interventismo israeliano in Libano e in Siria. Nel primo caso Israele ha continuato gli attacchi aerei in Libano nonostante il cessate il fuoco con Hezbollah, concordato nel novembre del 2024 e mediato proprio dagli Stati Uniti. L’accordo prevede il graduale disarmo di Hezbollah a partire dalla parte sud del paese, quella al confine con Israele. Israele ha giustificato gli attacchi in Libano, malvisti dagli Stati Uniti, contestando l’efficacia del disarmo.

Il governo di Netanyahu ha proseguito anche gli attacchi e le incursioni via terra in Siria, nonostante l’amministrazione Trump abbia di fatto normalizzato i rapporti col nuovo presidente del paese, Ahmed al Sharaa.

Secondo le ricostruzioni dei media israeliani e internazionali, Netanyahu intende parlare con Trump della possibilità di compiere nuovi attacchi contro l’Iran, dopo la guerra di 12 giorni della scorsa estate. Pochi giorni fa sul profilo Instagram ufficiale di Netanyahu è stato pubblicato un video, fatto con l’intelligenza artificiale, che mostra Netanyahu e Trump a bordo di un bombardiere B-2, il modello di aereo militare usato dagli Stati Uniti per bombardare i siti del programma nucleare iraniano, a giugno.

Per Netanyahu l’incontro avviene in un momento molto delicato anche a livello interno. È accusato di corruzione in varie inchieste e Trump ha chiesto al presidente di Israele, Isaac Herzog, di concedergli la grazia. La richiesta è stata ovviamente ribadita da Netanyahu stesso: nel 2026 in Israele ci saranno le elezioni e in questo momento, secondo i sondaggi, il blocco di estrema destra del primo ministro non avrebbe più la maggioranza. Se perdesse l’incarico, per Netanyahu diventerebbe molto più complicato sottrarsi ai processi che lo riguardano.

Infine, i media israeliani hanno notato una cosa inusuale su questo viaggio negli Stati Uniti. Netanyahu è partito senza portarsi dietro una delegazione di giornalisti e non ha impegni pubblici martedì: è il segno, secondo i media, che l’incontro con Trump potrebbe non essere uno solo.

