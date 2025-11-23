Per la prima volta da mesi Israele ha attaccato Beirut, in Libano, violando di nuovo il cessate il fuoco

Domenica Israele ha attaccato la capitale del Libano, Beirut: due missili hanno colpito un edificio nel quartiere meridionale di Dahieh, uccidendo almeno una persona e ferendone ventuno. È il primo attacco sulla capitale da giugno, quando l’esercito israeliano aveva bombardato quelle che sosteneva fossero strutture di Hezbollah, e dopo aver diramato avvertimenti per la popolazione. Nelle ultime settimane sono invece quasi quotidiani i bombardamenti e gli attacchi nell’area meridionale del Libano, al confine con Israele. Un anno fa Israele e il gruppo militare libanese Hezbollah avevano firmato un accordo per il cessate il fuoco, ma il governo del primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito anche domenica che continuerà a «perseguire i suoi obiettivi», denunciando presunte violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah.

L’attacco su Beirut aveva come obiettivo il capo di stato maggiore di Hezbollah Haytham Ali Tabatabai, che Israele aveva già provato a uccidere due volte durante la guerra dello scorso anno. Hezbollah non ha al momento comunicato se Tabatabai è stato ferito o ucciso nell’attacco.