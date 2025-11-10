L’incontro con Trump alla Casa Bianca è un’opportunità per al Sharaa

L’incontro a Washington tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello della Siria Ahmed al Sharaa, previsto per il pomeriggio di lunedì, sarà a suo modo storico. Non soltanto perché è la prima volta che un presidente siriano viene accolto alla Casa Bianca, ma soprattutto per il passato di al Sharaa, ex leader di un gruppo jihadista sulla cui testa fino a un anno fa c’era una taglia da dieci milioni di dollari offerta proprio dagli Stati Uniti.

L’amministrazione statunitense ha rimosso al Sharaa dalla lista dei terroristi ricercati soltanto pochi giorni fa, in un segnale ulteriore di normalizzazione dei rapporti. Nei giorni precedenti all’incontro Trump aveva espresso apprezzamenti verso l’operato di al Sharaa, dicendo: «Penso che stia facendo davvero un buon lavoro. Si trova in una zona difficile, e lui è un tipo duro, ma andiamo molto d’accordo».

Al Sharaa è arrivato al potere in Siria lo scorso dicembre, quando si mise a capo di un’insurrezione armata che rovesciò in modo rapido e inaspettato il regime del dittatore Bashar al Assad. In precedenza al Sharaa era il capo di Hayat Tahrir al Sham, un gruppo jihadista che durante la guerra civile siriana, cominciata nel 2011, e finita con la caduta di Assad, aveva preso il controllo della città di Idlib.

Da allora al Sharaa ha cominciato un lungo e parzialmente riuscito processo di normalizzazione e di pragmatismo politico, che l’ha portato ad abbandonare alcune delle sue posizioni più estremiste. Nonostante questo, nel corso dell’ultimo anno le sue forze di sicurezza si sono rese responsabili di gravi violenze e massacri, soprattutto a danno delle minoranze etniche.

La visita di al Sharaa a Washington è di fatto uno degli ultimi passaggi della normalizzazione del nuovo governo siriano e del suo leader a livello internazionale: solitamente un invito alla Casa Bianca è uno dei risultati più prestigiosi che un capo di stato o di governo possa ottenere a livello diplomatico. Al Sharaa è arrivato negli Stati Uniti nel fine settimana, e domenica ha pubblicato un video in cui lo si vede tirare a canestro con alcuni ufficiali americani.

– Leggi anche: La lunga trasformazione di Abu Mohammed al Jolani

Tra gli obiettivi principali che al Sharaa vorrebbe raggiungere con la sua visita a Washington c’è l’eliminazione completa delle sanzioni attualmente in vigore contro la Siria, che mantengono il paese isolato economicamente e ne rendono la ripresa più difficile. Durante il loro primo incontro, a maggio in Arabia Saudita, Trump aveva promesso che avrebbe eliminato «tutte» le sanzioni in vigore. Effettivamente nelle settimane successive il dipartimento del Tesoro ne eliminò buona parte, ma non tutte.

In particolare al Sharaa vorrebbe che fosse eliminato il Caesar Sanctions Act, una legge approvata nel 2019 che, in alcune circostanze, impone sanzioni alle aziende e agli individui che fanno affari con il governo siriano o con persone connesse. Il Caesar Sanctions Act fu approvato quando al potere c’era ancora Assad, e per eliminarlo ci sarebbe bisogno del voto del Congresso, che adesso è inattivo a causa dello shutdown.

Tra le altre cose, è probabile che gli Stati Uniti accoglieranno la Siria nella Coalizione per sconfiggere l’ISIS, una grande coalizione internazionale a guida statunitense che cerca di contrastare il più pericoloso gruppo terroristico al mondo. Per anni, tra il 2014 e il 2019, la Siria fu parzialmente invasa dai miliziani dell’ISIS, con cui al Sharaa collaborò brevemente. Da quando è al governo, però, al Sharaa ha condotto numerose operazioni antiterroristiche contro l’ISIS.

– Leggi anche: Gli undici giorni che hanno cambiato la Siria