Oggi Trump e Netanyahu discutono di un piano per la Striscia di Gaza

Il presidente statunitense Donald Trump sta parlando alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, con il dichiarato obiettivo di raggiungere un accordo sulla fine della guerra nella Striscia di Gaza. Secondo funzionari statunitensi e israeliani, rimasti anonimi ma citati da vari media, dovrebbero discutere di un piano basato su 21 punti ed elaborato in precedenti incontri, con la collaborazione tra gli altri dell’ex primo ministro britannico Tony Blair.

Il piano non è ancora stato approvato né da Israele né da Hamas, che anzi non ne ha nemmeno ricevuto una copia. Trump vorrebbe però ottenere l’approvazione israeliana durante l’incontro con Netanyahu: si è detto «molto fiducioso» della possibilità di trovare un accordo. I due dovrebbero tenere una conferenza stampa alle 19:15 ora italiana.

Alcuni media statunitensi e israeliani hanno ottenuto una copia del piano, lungo circa tre pagine, e ne hanno descritto il contenuto. Secondo le loro anticipazioni prevede che, dopo un accordo iniziale di cessate il fuoco, si fermino immediatamente le operazioni militari con cui l’esercito israeliano bombarda e attacca la Striscia da quasi due anni, e che Hamas consegni entro 48 ore i circa 20 ostaggi ancora in vita presenti nella Striscia. In seguito tutte le armi a disposizione di Hamas dovrebbero essere distrutte, ma i miliziani che accetteranno una «coesistenza pacifica» potrebbero ottenere un’amnistia o la possibilità di emigrare in modo sicuro verso altri paesi. Sarebbe una concessione rilevante per Israele, dato che Netanyahu ha sempre detto che l’obiettivo della guerra è «distruggere Hamas».

Con il cessate il fuoco riprenderebbe in modo immediato la distribuzione su larga scala di beni essenziali nella Striscia, che Israele controlla, limita e blocca in molti modi, e si procederebbe al recupero delle infrastrutture (rete idrica, elettrica fognaria), degli ospedali e di alcune attività commerciali distrutte durante la guerra. Si parla anche di lavori per la riapertura delle strade e di rimozione dei detriti, ma senza specificare chi li attuerà né chi pagherà per tutte queste cose: il Washington Post scrive che il piano cita solo un generico progetto di «sviluppo economico guidato da Trump».

Un altro punto da chiarire, e di cui si discute da tempo, è come e da chi verrà amministrata la Striscia di Gaza dopo la fine della guerra. Il piano, sempre secondo le anticipazioni, è piuttosto vago. Dice che gli Stati Uniti lavoreranno con partner internazionali e del mondo arabo per lo sviluppo di una forza internazionale di sicurezza e poi per la creazione di un «governo provvisorio di transizione», sostenuto e supervisionato da un «nuovo organo di gestione internazionale».

Il documento prevede che l’esercito israeliano si ritiri progressivamente dai territori di Gaza che occupa (ossia la maggior parte), fino ad andarsene completamente, fatta eccezione per una non meglio definita «presenza perimetrale». Si dice anche che nessun palestinese sarà costretto a lasciare Gaza contro la sua volontà, ma senza altre ulteriori indicazioni. È un punto rilevante: lo scorso febbraio Trump aveva proposto che gli Stati Uniti prendessero il controllo della Striscia di Gaza per trasformarla in una sorta di località turistica, e che tutti i circa due milioni di palestinesi che ci vivono fossero «spostati altrove», nei paesi arabi confinanti: un’idea enormemente problematica da tutti i punti di vista, che è stata subito criticata da tutti tranne che da Netanyahu.

Il piano non specifica i tempi previsti né l’ordine in cui dovrebbero avvenire gli eventi descritti, a parte quelli iniziali. Non è certo nemmeno che verrà approvato: da tempo Netanyahu ostacola il raggiungimento di un cessate il fuoco in vari modi, tra cui continui ripensamenti e l’imposizione di nuove condizioni.

Gli Stati Uniti sono stretti alleati di Israele, e Trump in particolare è sempre stato molto vicino a Netanyahu. Ultimamente però ha mostrato qualche segno di insofferenza: la scorsa settimana per esempio ha detto che non consentirà a Israele di annettere la Cisgiordania, come minacciato da alcuni dei ministri più estremisti del governo israeliano.

