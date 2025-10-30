Trump ridurrà il numero di rifugiati ammessi negli Stati Uniti

Giovedì l’amministrazione di Donald Trump ha annunciato che ridurrà drasticamente il numero di rifugiati ammessi negli Stati Uniti nel 2026: saranno 7.500, mentre finora il limite massimo fissato dall’amministrazione precedente di Joe Biden era di 125mila. Avranno inoltre la precedenza agli afrikaner, ossia le persone appartenenti a una delle popolazioni che compongono la minoranza bianca del Sudafrica e che sono sostanzialmente gli unici rifugiati che Trump vuole accogliere.

Al momento non è stata data una spiegazione su questi numeri: nel comunicato si citano genericamente motivi umanitari e l’interesse nazionale. La decisione è comunque in linea con la politica di Trump di ridurre il più possibile l’immigrazione e la presenza di persone straniere negli Stati Uniti.

Da tempo inoltre Trump e una parte della destra statunitense sostengono che in Sudafrica sia in corso un «genocidio dei bianchi», che sarebbero minacciati dal governo e dalla maggioranza nera.

– Leggi anche: Da dove arriva la teoria di un “genocidio dei bianchi” in Sudafrica