Un altro agguato di Trump, contro il presidente del Sudafrica

Mercoledì c’è stato un incontro alla Casa Bianca tra Donald Trump e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che negli ultimi tempi hanno avuto un rapporto piuttosto conflittuale legato alla decisione dell’amministrazione statunitense di concedere lo status di rifugiati politici agli afrikaner, parte della minoranza bianca sudafricana. I primi 59 afrikaner erano stati accolti negli Stati Uniti lo scorso 12 maggio.

Doveva servire a migliorare i loro rapporti, ma alla fine è andato malissimo: alcuni giornali lo hanno definito «un’imboscata», paragonandolo al disastroso incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dello scorso febbraio. Trump ha infatti colto l’occasione per rilanciare una tesi sostenuta negli ambienti della destra statunitense, ossia che in Sudafrica sia in corso un «genocidio dei bianchi», che sarebbero minacciati dal governo e dalla maggioranza nera.

Nei primi minuti i toni erano sembrati cordiali: Ramaphosa e Trump hanno parlato anche di argomenti informali come il golf, uno dei passatempi preferiti del presidente statunitense. Per l’occasione, Ramaphosa aveva anche portato con sé i due golfisti sudafricani Ernie Els e Retief Goosen, e ha regalato a Trump un libro dedicato a questo sport.

La situazione è peggiorata quando Trump ha chiesto ai suoi collaboratori di spegnere le luci dello Studio Ovale per mostrare alcuni video: nel primo si sentiva la voce del principale esponente dell’opposizione sudafricana, Julius Malema, che cantava una canzone in cui si incita a «sparare ai boeri» (significa agricoltori, ed è un modo di riferirsi agli afrikaner).

In un altro video si vedevano delle croci lungo una strada sudafricana, che secondo Trump indicherebbero i luoghi di sepoltura di agricoltori bianchi uccisi dal governo sudafricano. In realtà, quelle croci sarebbero state installate nel 2020 come parte di una protesta simbolica, organizzata dopo l’omicidio di una coppia di agricoltori nella provincia di KwaZulu-Natal, nell’est del paese.

Ramaphosa ha detto che i cori cantati da Malema e dai suoi sostenitori non rispecchiano le politiche del governo e del suo partito, l’African National Congress. Ha anche citato Els e Goosen, i due golfisti che lo accompagnavano, e Johann Rupert, che è l’uomo più ricco del Sudafrica, tutti e tre bianchi: «se fosse davvero in atto un genocidio, questi tre signori non sarebbero tra noi», ha detto Ramaphosa.

Trump ha poi fatto esplicito riferimento a un «grande numero di agricoltori che sono stati brutalmente uccisi», accusa che non ha alcun fondamento se si guardano i dati. Ha inoltre detto che agli agricoltori bianchi è stato «confiscato il terreno»: qui il riferimento è a una legge approvata dal governo di Ramaphosa che prevede l’espropriazione dei terreni agricoli, in alcuni casi senza indennizzo per i proprietari. Ramaphosa ha risposto che in Sudafrica «esiste la criminalità», ma che «le persone che vengono uccise a causa di attività criminali non sono solo i bianchi: la maggior parte di loro sono neri».

Gli afrikaner sono i discendenti dei colonizzatori europei arrivati nell’attuale Sudafrica alla metà del Diciassettesimo secolo: circa un terzo era olandese, quasi altrettanti tedeschi, il 13 per cento francese. Formarono un gruppo culturale unico, che parla l’afrikaans, simile all’olandese. Sono noti anche come boeri, appunto, le cui principali occupazioni furono quelle dell’agricoltura e della pastorizia, su terre che spesso venivano tolte alla popolazione nera locale. Una legge del 1913 riservava ai neri solo il 7 per cento delle terre.

Dal 1948 il governo del Sudafrica guidato dagli afrikaner introdusse l’apartheid, una politica di rigida e continua segregazione razziale che teneva la maggioranza nera in una posizione subordinata, precludendole l’accesso ai migliori lavori, a ogni incarico di potere e all’istruzione di alto livello (fra le altre cose).

– Leggi anche: Da dove arriva la teoria di un “genocidio degli afrikaner”