La più grossa operazione contro l’immigrazione illegale dell’amministrazione Trump

L’ICE, l’agenzia federale che si occupa del controllo delle frontiere e dell’immigrazione negli Stati Uniti, ha compiuto una grossa operazione contro l’immigrazione illegale, la più grande in un singolo posto di lavoro dall’inizio del secondo mandato di Donald Trump: sono state arrestate 475 persone, perlopiù di nazionalità sudcoreana, che lavoravano in uno stabilimento per la produzione di auto elettriche di Hyundai, a Ellabell, vicino alla città di Savannah, in Georgia.

La maggior parte delle persone arrestate è stata portata in un centro di detenzione a Folkston, sempre in Georgia: per il momento non sono stati accusati di nessun reato. Secondo il dipartimento di Sicurezza i lavoratori arrestati erano entrati illegalmente negli Stati Uniti, avevano il visto scaduto o un visto che non permetteva loro di lavorare. Gli avvocati di alcuni di loro invece hanno detto che non rientrano in nessuna di queste categorie, suggerendo insomma che la detenzione non sia giustificata.

Tra le persone arrestate c’erano dipendenti dell’impianto di batterie gestito dalla HL-GA Battery Co., una joint venture tra Hyundai e LG Energy Solution la cui apertura è prevista per il prossimo anno ma che è già parzialmente operativo, e altri che invece erano impiegati da appaltatori e subappaltatori nel cantiere.

L’operazione è notevole sia per il numero di persone coinvolte che per la loro nazionalità: delle 2.700 persone espulse dagli Stati Uniti per violazione delle leggi sull’immigrazione tra il 2023 e il 2024, solo 46 erano sudcoreane. Inoltre è stata condotta in uno stabilimento produttivo considerato fondamentale per l’economia della Georgia.

Donald Trump aveva fatto del contrasto all’immigrazione illegale un punto centrale della sua campagna elettorale, e dall’inizio del suo secondo mandato ha rafforzato notevolmente gli sforzi in questa direzione, anche attraverso operazioni molto contestate. Da gennaio centinaia di persone sono state rimpatriate o espulse in paesi diversi da quello d’origine grazie ad accordi tra l’amministrazione Trump e quei governi, in alcuni casi con processi sommari o senza che fossero formulate accuse contro di loro. Alcune di queste operazioni sono state parzialmente bloccate dai tribunali.

Il caso più discusso aveva riguardato 25o cittadini venezuelani che l’amministrazione Trump sostiene appartengano al gruppo criminale Tren de Aragua: erano stati espulsi a marzo a El Salvador, e detenuti in un carcere di massima sicurezza; le accuse contro di loro non sono state mai dimostrate in alcun processo. Tra di loro c’era anche Kilmar Abrego Garcia, l’uomo diventato il simbolo di politiche migratorie di Trump: per mesi era rimasto nel carcere di massima sicurezza di El Salvador nonostante fosse stato espulso per errore: dopo una lunga causa legale era stato rimpatriato, per poi essere arrestato di nuovo a fine agosto in vista di una nuova espulsione, su basi poco chiare.

Da quando Trump è tornato al potere l’ICE ha fatto diverse grosse operazioni nelle aziende dei settori dove lavorano più immigrati, e in più occasioni ha arrestato per strada persone sospettate di trovarsi nel paese illegalmente, o di non avere i documenti necessari per rimanerci. A Los Angeles questo genere di retate, considerate inedite per l’ampiezza e per il fatto che erano avvenute sul posto di lavoro, avevano generato delle proteste, represse dall’amministrazione con metodi giudicati illegali.