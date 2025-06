L’uomo ingiustamente espulso a El Salvador è stato riportato negli Stati Uniti

Kilmar Abrego Garcia, l’uomo 29enne espulso per errore dagli Stati Uniti lo scorso 15 marzo e rinchiuso per mesi nel carcere di massima sicurezza noto come CECOT (Centro di detenzione per il terrorismo) a El Salvador, è stato riportato negli Stati Uniti dove è stato accusato di traffico di persone migranti prive di documenti. Le accuse a carico di Garcia sono state rese note venerdì e risalirebbero a fatti avvenuti nel 2022, scrive Politico.

Garcia è accusato di fare parte di un gruppo criminale di El Salvador, con cui avrebbe portato illegalmente persone migranti dentro gli Stati Uniti. Secondo l’accusa, scrive Reuters, Garcia avrebbe anche trasportato armi e narcotici acquistati in modo illegale in Texas per rivenderli nel Maryland. La procuratrice generale statunitense, Pam Bondi, ha detto in una conferenza stampa che il presidente salvadoregno Nayib Bukele ha accettato di far tornare Garcia negli Stati Uniti dopo che i funzionari statunitensi hanno presentato al suo governo un mandato d’arresto. L’atto di accusa è stato depositato alla corte federale del Tennessee il 21 maggio, oltre due mesi dopo che Garcia era stato espulso.

Garcia era stato espulso nonostante avesse un regolare permesso di soggiorno e la Corte suprema aveva infatti subito chiesto di riportarlo indietro, pur senza vincolare il governo a farlo. Nonostante il dipartimento della Sicurezza interna degli Stati Uniti abbia ammesso che l’espulsione era stata «un errore amministrativo», il presidente statunitense Donald Trump e i Repubblicani non hanno fatto niente per rimediare. Sostengono che Garcia faccia parte di una banda criminale salvadoregna, anche se non hanno fornito vere prove.

Il suo caso non è unico: nelle scorse settimane l’amministrazione Trump ha inviato a El Salvador centinaia di persone, nella maggior parte dei casi per via di sospetti poco fondati e senza che fossero formulate accuse formali a loro carico.