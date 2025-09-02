Un giudice ha stabilito che il modo in cui Trump ha usato la Guardia Nazionale a Los Angeles era illegale

Negli Stati Uniti il giudice federale Charles Breyer ha stabilito che il presidente Donald Trump ha violato la legge utilizzando come forza di polizia i circa 4mila soldati della Guardia Nazionale (il principale corpo di riservisti dell’esercito) e i 700 Marines inviati a Los Angeles a giugno. Trump lo aveva fatto in occasione di grandi proteste contro le sue politiche migratorie, ma il governatore della California Gavin Newsom (Democratico), contrario all’invio dei soldati, aveva fatto causa all’amministrazione Trump (che è un Repubblicano).

Le proteste a Los Angeles erano finite nel giro di qualche settimana, e al momento in città rimangono circa 300 soldati della Guardia Nazionale. Breyer ha stabilito che questi non potranno condurre le operazioni di competenza delle forze dell’ordine come arresti, perquisizioni e interrogatori, dato che la legge statunitense vieta che siano i soldati a svolgerle. L’applicazione di questa parte della sentenza però è stata sospesa fino al 12 settembre, per dare modo all’amministrazione Trump di fare ricorso. La decisione è l’ultima di una serie di precedenti sentenze: a giugno Breyer aveva già dichiarato illegale il fatto che Trump avesse assunto il controllo della Guardia Nazionale californiana, ma la decisione era stata ribaltata da un altro tribunale.

Dopo Los Angeles, Trump ha inviato la Guardia Nazionale anche a Washington (dicendo di dover intervenire per un’emergenza di criminalità, che però secondo i dati non esiste) e ha espresso l’intenzione di farlo in altre grandi città governate dai Democratici, per esempio Chicago. Fa parte del suo tentativo di estendere il ruolo e i poteri dell’esercito, schierandolo anche all’interno dei confini statunitensi e per questioni che non gli competerebbero. Normalmente infatti l’esercito federale non interviene nel territorio degli Stati Uniti, tranne per casi eccezionali come grandi eventi o emergenze. Le operazioni di sicurezza e mantenimento dell’ordine pubblico sono svolte dalla polizia e in generale da forze che rispondono ai governi comunali o statali.