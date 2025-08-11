Trump schiererà la Guardia Nazionale a Washington

Lunedì Donald Trump ha annunciato che schiererà la Guardia Nazionale a Washington D.C. entro la prossima settimana e che ha posto la polizia locale sotto diretto controllo federale, per risolvere quella che ha descritto come una presunta emergenza di criminalità nella capitale. Secondo i dati dell’amministrazione locale i livelli di crimine in realtà sono i più bassi degli ultimi 30 anni.

È una decisione che ha più a che fare con le esigenze politiche di Donald Trump che con la situazione dell’ordine pubblico nel territorio della capitale statunitense, ed è in linea con la retorica del presidente, che dice di voler rendere gli Stati Uniti un paese sicuro, anche attraverso l’espulsione di moltissimi presunti immigrati irregolari. La decisione si inserisce anche in una serie di tentativi di Trump di espandere i poteri della presidenza.

Trump ha detto che le persone senza fissa dimora saranno mandate via dagli accampamenti nei parchi e sulle strade della città: non ha specificato quale sistemazione verrà trovata per loro. Il segretario della Difesa Pete Hegseth ha detto che la Guardia Nazionale arriverà nella capitale entro la prossima settimana. La Guardia Nazionale è la principale forza di riservisti dell’esercito americano È l’unico corpo su cui i governatori degli stati e il presidente hanno autorità congiunta. Normalmente i riservisti sono chiamati dai governatori per rispondere a catastrofi naturali o a gravi proteste, ma ci sono casi eccezionali in cui il presidente può usare la sua autorità per dispiegare la Guardia, in caso di emergenze o rivolte che mettono in pericolo la sicurezza nazionale.

In molte occasioni Trump ha descritto come luoghi pericolosi e fuori controllo le grandi città statunitensi come Washington, spesso governate da amministrazioni Democratiche, e ha parlato varie volte della necessità di soluzioni drastiche per ridurre la criminalità. Con le stesse motivazioni già a giugno aveva schierato la Guardia Nazionale a Los Angeles, contro la volontà del governatore Democratico della California, Gavin Newsom: era stata una decisione piuttosto inedita, dato che una cosa simile non succedeva dal 1965. Il territorio della capitale (il Distretto di Columbia, da cui l’abbreviazione DC) ha un tipo di amministrazione particolare e meno autonomie degli altri stati federati, e questo dà a Trump più opportunità di intervenire direttamente sulle sue questioni interne rispetto alle altre città del paese.