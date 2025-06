Il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato una causa contro Trump per l’intervento nelle proteste a Los Angeles

Lunedì il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato una causa contro l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump per il suo intervento nelle proteste in corso in città contro gli arresti di alcuni presunti migranti irregolari. Le proteste sono in corso da qualche giorno, e sabato Trump ha inviato la Guardia Nazionale, la principale forza di riservisti dell’esercito americano. Lo ha fatto contro la volontà dello stesso Newsom e con una decisione senza precedenti nei tempi recenti: è la prima del genere dal 1965.

Newsom ha annunciato la causa insieme al procuratore generale della California Rom Bonta. Non è chiaro se sia stata già depositata in un tribunale o meno, ma Newsom e Bonta hanno dato vari dettagli sul suo contenuto: hanno detto che consiste nella richiesta alle autorità giudiziarie di bloccare l’ordine di Trump, e che oltre a lui hanno fatto causa anche al segretario della Difesa Pete Hegseth e al dipartimento della Difesa. Secondo Newsom e Bonta, l’ordine di Trump scavalca l’autorità dello stesso Newsom senza ragionevoli ragioni per farlo, e in quanto tale ha violato la Costituzione statunitense e in particolare il decimo emendamento, quello relativo alle competenze e ai poteri degli stati e del governo federale.

La Guardia Nazionale è l’unico corpo su cui i governatori degli stati e il presidente hanno autorità congiunta. Normalmente i riservisti sono chiamati dai governatori per rispondere a catastrofi naturali o a gravi proteste, ma ci sono casi eccezionali in cui il presidente può usare la sua autorità per dispiegare la Guardia, in caso di emergenze o rivolte che mettono in pericolo la sicurezza nazionale. Nel caso specifico le proteste erano state violente e poi si erano placate: sabato la polizia di Los Angeles aveva scritto che la situazione in città era ormai pacifica, e nonostante questo Trump aveva inviato la Guardia Nazionale, con una decisione che ha motivazioni più politiche che di effettiva esigenza di mantenere l’ordine (lo abbiamo spiegato qui).