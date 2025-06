Trump ha inviato 700 marines a Los Angeles, dopo quattro giorni di proteste

Lunedì sera il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato l’ordine di mobilitare i marines – in pratica la fanteria della marina – per intervenire nelle estese proteste di Los Angeles, in corso da venerdì. Le proteste riguardavano inizialmente alcuni raid dell’ICE (l’agenzia federale statunitense per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione) in cui sono state arrestate decine di presunti migranti irregolari, ma ora hanno assunto la forma di proteste contro le politiche dell’amministrazione Trump in generale.

Da lunedì sera si sono diffuse anche in altre città, tra cui San Francisco, Dallas, Austin e New York. Le proteste ora sono alimentate anche dalla reazione alla decisione di Trump, che è largamente sproporzionata, perlopiù politica, e ha poco a che fare con l’effettiva esigenza di mantenere l’ordine.

Negli scorsi giorni le proteste erano diventate violente in alcuni casi circoscritti e contenuti, e già sabato la polizia di Los Angeles aveva scritto che la situazione in città era ormai pacifica. Ciononostante con una decisione senza precedenti recenti Trump ha prima inviato la Guardia Nazionale – la principale forza di riservisti dell’esercito americano, che viene mobilitata solo in casi di eccezionale gravità – nonostante l’opposizione del governo statale, e ora ha deciso di mandare i marines. Trump del resto minacciava da tempo di impiegare l’esercito contro le città e gli stati governati dal Partito Democratico, come Los Angeles e la California, che secondo lui non sono in grado di mantenere «la legge e l’ordine». Le proteste degli scorsi giorni sono diventate l’occasione perfetta.

La California è lo stato più ricco del paese, storicamente governato dai Democratici, e il governatore Gavin Newsom è un politico carismatico, che è tra i più efficaci critici di Trump, anche a livello nazionale. Newsom ha detto che l’invio dei marines è «illegale», oltre che un «eclatante abuso di potere»: lunedì sera ha annunciato una causa contro l’amministrazione.

Per giustificare la presenza delle truppe, Trump e la sua amministrazione hanno descritto le proteste di Los Angeles come un’emergenza nazionale di gravità molto maggiore di quella che sembra avere effettivamente la situazione nelle strade: Trump ha scritto sui social che Los Angeles è «invasa e occupata» da una «orda violenta e rivoltosa», e che è necessario «liberare Los Angeles dall’Invasione dei Migranti» (maiuscole del presidente). Stephen Miller, il consigliere di Trump sull’immigrazione, ha parlato di una «battaglia per salvare la civiltà».

La procuratrice generale Pam Bondi ha detto che a Los Angeles sembra di vedere un «paese del terzo mondo», e che perseguirà penalmente a livello federale chi aggredisce le forze dell’ordine. Una decisione che sarebbe totalmente incoerente con una delle prime dell’amministrazione Trump, che concesse la grazia a centinaia di persone coinvolte nell’assalto al Congresso di gennaio 2021.

Il dispiego dell’esercito è inoltre un altro dei modi con cui Trump sta cercando di espandere i poteri della presidenza, forzando norme e consuetudini. L’invio della Guardia Nazionale e dei marines a Los Angeles potrebbe normalizzare l’utilizzo delle truppe anche in altri contesti, e fornire al presidente uno strumento in più per interferire negli affari degli stati che si oppongono alle sue politiche.

