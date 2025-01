Le moltissime decisioni prese da Trump nel suo primo giorno da presidente

Come previsto, subito dopo il suo insediamento da presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato decine di ordini esecutivi, cioè decreti presidenziali con effetto immediato. Hanno riguardato temi diversissimi, tra cui una stretta all’immigrazione dal Messico, la sospensione del blocco di TikTok, il ritiro dagli accordi di Parigi sul clima e la grazia a centinaia di persone coinvolte nell’assalto al Campidoglio del 2021.

È prassi che il presidente degli Stati Uniti cominci il suo mandato firmando ordini esecutivi, che mettano subito in pratica alcune delle sue politiche, ma nella storia del paese non era mai successo che nel primo giorno se ne firmassero così tanti. Trump aveva annunciato nei giorni scorsi che nel primo giorno del suo secondo mandato ne avrebbe firmati «quasi cento»: alla fine sono stati circa 50 – che comprendono anche la revoca di circa 80 ordini esecutivi firmati dal suo predecessore Joe Biden – ma se ne attendono altre decine nei prossimi giorni.

Tra i principali ordini esecutivi alcuni hanno riguardato l’immigrazione: ha dichiarato lo stato di emergenza al confine meridionale col Messico e ha bloccato il processo di richiesta di asilo per i migranti che arrivano al confine.

Come ampiamente previsto, Trump ha anche firmato una direttiva in cui ha ordinato di rinviare l’attuazione del cosiddetto “TikTok ban”, una legge che obbligava la società cinese ByteDance a vendere il social network a un acquirente non legato al governo cinese. La legge prevedeva che la vendita dovesse avvenire entro il 19 gennaio, e per alcune ore quel giorno il social era stato irraggiungibile negli Stati Uniti: era tornato attivo proprio dopo che Trump aveva promesso la firma dell’ordine esecutivo per sospendere il blocco.

Ha anche firmato un ordine esecutivo in cui ha affermato che esistono solo due generi, quello maschile e del femminile, «per proteggere le donne dall’ideologia gender», uno dei temi più cari dell’estrema destra occidentale.

Un’altra decisione prevista è stata il ritiro degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima: Trump aveva già preso questa decisione nell’estate del 2017, poi Biden aveva fatto rientrare gli Stati Uniti nell’accordo proprio con uno dei suoi primi ordini esecutivi, nel gennaio del 2021. Ha inoltre firmato il ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (anche in questo caso lo aveva già fatto nel suo primo mandato, e Biden aveva revocato l’ordine). Come promesso ha anche ordinato il cambio del nome del Golfo del Messico in “Golfo d’America”, e quello del Monte Denali, che si trova in Alaska, in Monte McKinley.

Tra le molte altre cose decise nel suo primo giorno da presidente, Trump ha anche graziato circa 1.500 persone che erano stati arrestate per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 2021 (quando migliaia di suoi sostenitori cercarono con la forza di bloccare la proclamazione di Joe Biden come nuovo presidente). La grazia ha riguardato quasi tutte le persone accusate dell’attacco, tranne 14 per cui Trump ha ordinato una riduzione della pena a cui erano state condannate.