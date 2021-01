C’è un’insurrezione a Washington

Migliaia di sostenitori di Donald Trump, presidente uscente degli Stati Uniti, hanno attaccato la sede del Congresso a Washington DC, scontrandosi con la polizia, superando i blocchi e occupando l’edificio, arrivando armati fino alle aule dove si riuniscono la Camera e il Senato. I parlamentari, che sono stati fatti evacuare, erano riuniti in seduta congiunta per ratificare la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020. La seduta è stata sospesa. Donald Trump, che non ha mai accettato la sconfitta sostenendo senza alcuna prova la tesi dei brogli, e ha cercato in ogni modo di restare al potere ribaltando l’esito del voto, aveva convocato questa manifestazione e ha incitato i manifestanti poco prima dell’attacco. Almeno una donna è stata ferita da un colpo di pistola, mostra un video diffuso sui social media (attenzione, immagini forti).

This was the scene at the U.S. Capitol as protesters breached the building this afternoon as Congress was meeting to affirm the Electoral College vote https://t.co/NhxynD0UD8 pic.twitter.com/uIN0yy9Mr0 — POLITICO (@politico) January 6, 2021

La giornata di oggi era attesa con grande apprensione ormai da qualche settimana. Era previsto infatti che il Congresso si riunisse in seduta congiunta per ratificare il voto dei grandi elettori, quindi la vittoria di Joe Biden: un passaggio formale che di solito avviene in modo automatico, senza attirare grandi attenzioni. Stavolta, però, la seduta del 6 gennaio era diventata un obiettivo della campagna del presidente Trump e dei suoi sostenitori per restare al potere nonostante la sconfitta elettorale: l’ultimo tentativo, dopo la sconfitta in oltre cinquanta cause legali, compresa una alla Corte Suprema, le fortissime pressioni esercitate sui funzionari statali, le teorie del complotto del tutto infondate, la transizione fermata e poi intralciata.

BREAKING: Protesters are on the Senate floor now: pic.twitter.com/k4Q0ln8pZs — Frank Thorp V (@frankthorp) January 6, 2021

Prima che i sostenitori di Trump attaccassero il Congresso, una decina di senatori e oltre un centinaio di deputati del Partito Repubblicano avevano deciso di obiettare alla volontà dei grandi elettori, un fatto molto raro, sostenendo senza alcuna prova che i risultati delle elezioni siano stati falsati da brogli. Queste obiezioni avrebbero dovuto essere sottoposte al voto delle due aule, ma alla fine non avrebbero impedito la ratifica della vittoria di Biden: sia alla Camera che al Senato c’è un’ampia maggioranza di parlamentari che intende respingerle, compresi moltissimi Repubblicani, tra i quali il potente e influente senatore Mitch McConnell.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK — Igor Bobic (@igorbobic) January 6, 2021

Dopo aver fatto vane pressioni sul vicepresidente Mike Pence, che presiede il Senato, perché scartasse i grandi elettori scelti dagli stati, il presidente Trump si è rivolto ai manifestanti fuori dal Congresso e ha ripetuto ancora una volta di considerare le elezioni truccate e il risultato invalido. «Non ammetteremo mai la sconfitta», ha detto Trump. Poco dopo i manifestanti hanno attaccato i cordoni della polizia che difendevano il Congresso, superandoli, e l’intero edificio è stato evacuato in gran fretta. Centinaia di manifestanti golpisti, molti del quali armati, stanno danneggiando l’aula della Camera e quella del Senato.

US Capitol under siege by MAGA hat wearing Trump supporters. All senators and representatives ordered to shelter in place. Lawmakers stunned. pic.twitter.com/JmhoqFAfXt — Mike Sington (@MikeSington) January 6, 2021

L’unico messaggio pubblicato su Twitter dal presidente Trump dopo l’attacco non condanna i manifestanti né li invita a uscire, ma si limita a chiedere di protestare pacificamente.